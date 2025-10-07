คลิกคลิป : จีนเริ่มก่อสร้างโครงการส่งไฟฟ้าสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ จีนได้เริ่มก่อสร้างโครงการส่งไฟฟ้า UHVDC ทิเบต-กวางตุ้ง อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสายส่งไฟฟ้า UHVDC แบบยืดหยุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สุด และมีราคาแพงที่สุดในโลกในตอนนี้
สายส่งไฟฟ้านี้มีความยาวประมาณ 2,681 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากเขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ผ่านมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) และกว่างซี ไปถึงปลายทางที่มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน จะมีการสร้างสถานีแปลงไฟ 4 แห่ง ตามแนวเส้นทาง ได้แก่ ที่เมืองชางตูกับ หลินจือในทิเบต และที่เมืองกว่างโจวกับเซินเจิ้นในมณฑลกวางตุ้ง
คาดว่า โครงการนี้ จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ในปี 2029 และสามารถส่งไฟฟ้าได้มากกว่า 43,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ไปยังเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อปีของเขื่อนสามผา โดยไฟฟ้าทั้งหมดนี้มาจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน 100%
ที่มา : China Media Group