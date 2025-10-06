คลิกคลิป : โรงเรียนในปักกิ่งเปิดหลักสูตรรู้เท่าทัน AI สร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่

โรงเรียนประถมและมัธยมในกรุงปักกิ่งเริ่มเปิดหลักสูตร “รู้เท่าทัน AI” ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่โรงเรียน Beijing National Day School ครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดลองสร้าง “AI Agent” นักเรียนสามารถพัฒนาบอต (bot) ที่ทำให้พวกเขา “พูดคุย” กับ AI ได้
Sun Yufeng นักเรียนชั้น ป.6 กล่าวว่า สร้าง AI Agent นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คิดทบทวนสิ่งต่างๆ อย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่ครูเชื่อว่า การให้นักเรียนสัมผัสกับพื้นฐานของการเรียนรู้ machine learning ตั้งแต่แรกเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ Wang Meng ครูผู้สอนด้านโมเดล AI กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน คือการทำให้เด็กๆ ได้รับแรงบันดาลใจ และเข้าใจว่า AI สามารถทำอะไรได้บ้าง
สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย หลักสูตร AI ยกระดับไปอีกขั้น โดยให้นักเรียนเรียนรู้การเก็บข้อมูลและการฝึกโมเดลด้วยตนเอง นักเรียนโรงเรียน Beijing Ritan Middle School กำลังออกแบบระบบเช็คชื่อด้วยการจดจำใบหน้า ขณะที่นักเรียนจากโรงเรียน Beijing Hongzhi School ก็สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไฟด้วยการจดจำเสียงพูดได้สำเร็จ
นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งยังร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยี เปิดให้นักเรียนเยี่ยมชมโรงงานหุ่นยนต์ ทดลองนั่งรถไร้คนขับจำลอง และเรียนรู้จากวิศวกรโดยตรง Wang Pan รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลกรุงปักกิ่งย้ำว่า ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน และเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทัน AI ให้กับนักเรียน ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้าน AI เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
ปัจจุบันมีโรงเรียนกว่า 1,400 แห่งทั่วกรุงปักกิ่งเริ่มเปิดหลักสูตรรู้เท่าทัน AI ที่ออกแบบตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการของจีนออกแนวทางห้ามนักเรียนคัดลอกคำตอบที่สร้างโดย AI ไปใช้ทำการบ้านหรือข้อสอบ พร้อมทั้งกำชับให้โรงเรียนสอนการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากนักเรียนใช้ AI เพียงเพื่อหาคำตอบ พวกเขาจะสูญเสียโอกาสในการฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์ด้วยตนเอง
ความหวัง คือ เด็กๆ เหล่านี้จะไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้ AI แต่ยังสามารถเข้าใจกลไกของ AI อย่างลึกซึ้ง และในอนาคตอาจกลายเป็นผู้นำคลื่นนวัตกรรมครั้งใหม่ที่เปลี่ยนโลกได้ด้วย AI
