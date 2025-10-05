คลิกคลิป : สะพานหุบเขาหัวเจียง กุ้ยโจว ความสำเร็จยิ่งใหญ่ด้านวิศวกรรมของจีน

สะพานหุบเขาหัวเจียง มณฑลกุ้ยโจว เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา เป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก และยังเป็นสะพานแขวนโครงสร้างเหล็กที่มีช่วงกลางยาวที่สุดในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ระหว่างการก่อสร้าง ทีมวิศวกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายรูปแบบ เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความแข็งแรงของสะพานในระยะยาว หนึ่งในนวัตกรรมสำคัญ คือ การติดตั้ง Smart Cable ภายในสายเคเบิลหลัก ระบบดังกล่าวสามารถตรวจวัดแรงดัน อุณหภูมิ และความชื้นได้แบบเรียลไทม์
Li Jing พนักงานบริษัท Guizhou Transportation Investment Group ผู้รับผิดชอบโครงการ อธิบายว่า สายเคเบิลหลักแต่ละเส้นประกอบด้วยสายเคเบิลย่อย 217 เส้น ในแต่ละเส้นย่อยบรรจุลวดเหล็ก 91 เส้น โดยมีการฝัง Smart Cable ไว้ภายใน
ระบบ Smart Cable ยังเชื่อมต่อกับเครื่องลดความชื้นอัตโนมัติ ที่จะทำงานทันทีเมื่อค่าความชื้นเกิน 64% เพื่อควบคุมความชื้นภายในสายเคเบิล ลดความเสี่ยงการกัดกร่อน และช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างหลักออกไป
นอกจากนี้ ทีมวิศวกรยังแก้ปัญหาการขาดแคลนเถ้าลอย (fly ash) ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตคอนกรีต ด้วยการใช้หินโดโลไมต์บดละเอียดที่หาได้ในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุทดแทน วิธีนี้ไม่เพียงช่วยรับประกันคุณภาพของคอนกรีตปริมาณกว่า 160,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ยังช่วยลดต้นทุนโครงการลงได้ราว 5 ล้านหยวน (ประมาณ 23 ล้านบาท)
สะพานหุบเขาหัวเจียงจึงเป็นสิ่งยืนยันความสามารถของจีนในการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมท้องถิ่นมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเชิงวิศวกรรม สะพานแห่งนี้กลายเป็นอีกสัญลักษณ์สำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของจีน ในฐานะประเทศผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก
ที่มา : China Media Group