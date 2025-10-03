คลิกคลิป : พิพิธภัณฑ์พระราชวังจัดนิทรรศการพิเศษ ฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระราชวัง หรือ “พระราชวังต้องห้าม” กรุงปักกิ่ง เปิดนิทรรศการพิเศษเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนกว่า 200 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อนำเสนอพัฒนาการจากอดีตพระราชวังหลวงสู่พิพิธภัณฑ์พระราชวัง และสะท้อนถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรม โบราณวัตถุที่ได้รับการจัดแสดงมีผลงานเลื่องชื่อระดับโลก อาทิ ภาพวาด “วัว 5 ตัว” ม้วนภาพ “ริมฝั่งแม่น้ำในเทศกาลเช็งเม้ง” “ภาชนะสัมฤทธิ์เหลี่ยมประดับดอกบัวและนกกระเรียน” เป็นต้น
Xu Wanling ภัณฑารักษ์และนักวิจัยของพิพิธภัณฑ์ กล่าวว่า ภาชนะสัมฤทธิ์เหลี่ยมประดับดอกบัวและนกกระเรียนเป็นโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบเมื่อปี 1923 ถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พระราชวังเมื่อช่วงทศวรรษ 1950 เพื่อบูรณะเครื่องสำริดในประเทศ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์พระราชวังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปกป้องอาคารเก่าและโบราณวัตถุ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้าชม นิทรรศการพิเศษครั้งนี้ยังนำเสนอ โซนจัดแสดงดิจิทัล เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสประสบการณ์แบบเสมือนจริงอย่างใกล้ชิด
Zhang Yuchen วิศวกรฝ่ายดิจิทัลและสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์อธิบายว่า มีการนำเสนอด้วยสี 6 สีที่เปลี่ยนไปตามอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิร่างกาย สะท้อนอารมณ์ของผู้เข้าชม โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติแบบไม่ต้องใส่แว่น เพื่อให้เห็นรูปทรงของโบราณวัตถุ กระบวนการสร้างและลวดลาย นวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้ชมสามารถชมและถ่ายภาพโบราณวัตถุอย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในเชิงลึกอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์พระราชวังมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี มีโบราณวัตถุกว่า 1.95 ล้านชิ้น นับเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติกว่า 10 ล้านคนต่อปี ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ผู้มาเยือนจีนไม่ควรพลาด
ที่มา : China Media Group