คลิกคลิป : ปักกิ่งประดับดอกไม้ต้อนรับวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์

เมื่อใกล้ถึงวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ บรรยากาศทั่วกรุงปักกิ่งก็อบอวลไปด้วยความรื่นเริงจากการจัดแสดงประติมากรรมดอกไม้และการตกแต่งด้วยไม้ดอกหลากสีสัน
ใจกลางจัตุรัสเทียนอันเหมินมีการตั้ง “ตะกร้าดอกไม้” ขนาดใหญ่สูง 16 เมตร ในชื่อผลงานว่า “พรแด่แผ่นดินแม่” เป็นจุดดึงดูดสายตาที่ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดยืนเพื่อเก็บภาพความประทับใจ
การออกแบบปีนี้เน้นนำเสนอความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านดอกไม้ ได้แก่ ดอกกุหลาบจีนในฐานะดอกไม้ประจำเมืองปักกิ่ง สื่อถึงความงดงาม ดอกบัวแทนความบริสุทธิ์ ดอกโบตั๋นสื่อถึงความก้าวหน้า และกิ่งมะกอก แทนสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้นนกพิราบขาวที่กำลังโบยบิน ส่งคำอวยพรให้ประเทศมีความมั่นคงและรุ่งเรือง
Kong Fanyan นักท่องเที่ยวกล่าวว่า ตั้งใจมาถ่ายรูปกับตะกร้าดอกไม้ยักษ์ สีสันสดใสสวยงามมาก ช่วยสร้างความสุข และขออวยพรให้ประเทศจีนมั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง
ตลอดแนวถนนฉางอัน เส้นทางสายหลักที่ทอดยาวจากตะวันออกสู่ตะวันตกกลางกรุงปักกิ่ง ได้รับการตกแต่งด้วยแปลงไม้ดอก 3 มิติ 10 ชุด เดิมจัดขึ้นเพื่อรำลึกครบรอบ 80 ปีชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น และได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติปีนี้
สวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมือง มีกลิ่นหอมของดอกหอมหมื่นลี้และความสดใสของดอกเบญจมาศเบ่งบานต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมการจัดแสดงไม้ดอกกว่า 40 จุด สร้างทิวทัศน์ฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามสำหรับทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ วันชาติจีนตรงกับวันที่ 1 ต.ค. ขณะที่เทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่ 6 ต.ค. ทำให้ปีนี้มีวันหยุดยาวรวมกัน 8 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1-8 ต.ค.)
ที่มา : China Media Group