นักธุรกิจหญิงตกหลุมรักลูกน้องหนุ่มที่แต่งงานแล้ว ควักเงิน 15 ล้านช่วยหย่าภรรยา สุดท้ายไปกันไม่รอด ขอเงินคืน!

เปลี่ยนใจแล้ว ขอเงินคืนได้ไหม? เรื่องราวของนักธุรกิจหญิงแซ่จู ที่ตกหลุมรักลูกน้องหนุ่มที่แต่งงานแล้ว ถึงขนาดยอมยกเงิน 3 ล้านหยวน (ประมาณ 15 ล้านบาท) ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการหย่าร้างและชดเชยแก่ภรรยาของอีกฝ่าย อย่างไรก็ตาม พอพบว่าไปกันไม่รอด เธอกลับเรียกร้องให้ฝ่ายชายและอดีตภรรยาจ่ายเงินคืนมา
ตามรายงาน จูเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งในนครฉงชิ่ง ซึ่งหลังจากที่เฮ่อเข้ามาทำงานในบริษัท เธอก็รู้สึกสนใจในตัวเขา แม้ต่างฝ่ายต่างแต่งงานและมีครอบครัวแล้ว แต่พวกเขากลับลักลอบมีความสัมพันธ์กัน และวางแผนหย่าร้างคู่สมรสของตนเอง ตั้งใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน
เพื่อช่วยเหลือเฮ่อในการหย่าร้างกับภรรยาแซ่เฉิน จูจึงโอนเงิน 3 ล้านหยวนให้กับเฉินในนามของเฮ่อ ซึ่งเงินจำนวนนี้ จูตั้งใจมอบให้เป็นค่าชดเชยสำหรับเฉินและค่าเลี้ยงดูบุตร
แต่หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลา 1 ปี จูและเฮ่อก็ตัดสินใจแยกทางกันเพราะเข้ากันไม่ได้ ก่อนที่จูจะไปยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องเงิน 3 ล้านหยวนคืนจากเฮ่อและเฉิน
ในการพิจารณาคดีครั้งแรก ศาลในเมืองฉงชิ่งพิพากษาให้เฮ่อและเฉินจ่ายเงินคืนให้กับจู โดยให้เหตุผลว่าเงินดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม จึงถือเป็นการให้โดยมิชอบ
ทว่าเฉินและเฮ่อได้ยื่นอุทธรณ์ โดยในการพิจารณาคดีครั้งที่ 2 ศาลตัดสินว่าจูไม่มีหลักฐานสนับสนุนมากเพียงพอ ในการพิสูจน์ว่าเธอเป็นคนมอบเงินดังกล่าวให้กับเฉิน ดังนั้น เงินจำนวนนี้จึงถูกจัดว่าเป็นการชำระในนามของเฮ่อ
นอกจากนี้ ศาลยังมองว่าพฤติกรรมของจูแสดงให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์ เนื่องจากเธอเรียกร้องเงินคืนหลังจากที่อีกฝ่ายหย่าร้างสำเร็จแล้ว ซึ่งตัวเธอเองก็เป็นคนเร่งรัดให้มันเกิดขึ้น ด้วยการใช้เงินสนับสนุน
ท้ายที่สุด ศาลจึงกลับคำตัดสินเดิมและยกฟ้อง ทำให้เฮ่อและเฉินไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้จู
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เป็นเรื่องไร้สาระที่ใช้เงิน 3 ล้านหยวนเพื่อช่วยผู้ชายหย่าภรรยา” “มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เธอทำลายครอบครัวของคนอื่น แล้วเรียกร้องเงินคืนหลังจากที่พวกเขาหย่ากัน” และ “คนเราต้องหาสามีที่หล่อเหลาเข้าไว้ ใครจะรู้ วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นที่หมายปองของผู้หญิงรวยๆ สักคน และทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนก็เป็นได้”
ที่มา : Chinese businesswoman falls for employee, gifts him US$420,000 to settle devoice (SCMP)