สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน : พญามังกรเลือกนำเข้าเนื้อวัวจากชาติใดก็ได้ งานนี้เกษตรกรมะกันรับเคราะห์

หลังจากรัฐบาลจีนไม่ต่ออายุใบอนุญาตการนำเข้าสินค้าจากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของสหรัฐอเมริกาหลายร้อยแห่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์เปิดฉากทำสงครามภาษีศุลกากรตอบโต้จีน ได้ส่งผลให้การส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐฯไปจีน ซึ่งมีมูลค่าราว 120 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนล้มครืน
ส่วนแบ่งตลาดเนื้อวัวบนแดนมังกรของสหรัฐฯถูกออสเตรเลียเสียบแทน เม็ดเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เคยไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์มะกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ปลิวเข้ากระเป๋าออสซีไปเรียบร้อย
การลดการส่งออกเนื้อวัว อันเนื่องมาจากข้อพิพาทการค้ากับจีนนั้น เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงยิ่งกว่าการลดการส่งออก เพราะปัญหาภัยแล้งดังที่สหรัฐฯเคยประสบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตามข้อมูลการค้าของจีน มูลค่าการส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐฯลดลงเหลือ 8 ล้าน1 แสนดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมและ 9 ล้าน 5 แสนดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับ 118 ล้านดอลลาร์และ 125 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 140 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในช่วงสองปีจนถึงเดือนมีนาคม เป็น 221 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และ 226 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม
เมื่อดูโดยรวมแล้วจะเห็นว่า ในช่วง 5 เดือน ตั้งแต่เมษายนถึงสิงหาคมมูลค่าการส่งออกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น แต่สหรัฐฯกลับลดลง
ด้านผู้จัดส่งเนื้อวัวให้จีนรายใหญ่ที่สุดคือบราซิล ก็ได้เพิ่มการส่งออกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นกัน แต่เนื้อวัวของออสเตรเลียมีคุณภาพใกล้เคียงกับของสหรัฐฯมากที่สุด จึงมีภาษีดีกว่า
โจ ชูล โฆษกสหพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์แห่งสหรัฐฯ ระบุว่า การเจรจาการค้าปักกิ่ง-วอชิงตันอาจยุติปัญหาจีนปิดกั้นเนื้อวัวจากสหรัฐฯได้ เพราะอันที่จริงแล้วปัญหานี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเนื้อวัวเลย แต่มันถูกนำไปพัวพันกับประเด็นขัดแย้งอื่น ๆ ระหว่างกันต่างหาก
ทั้งนี้ เมื่อครั้งที่ทรัมป์บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนได้ในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก การส่งออกเนื้อวัวไปจีนพุ่งสูงขึ้นทันทีในปี 2563 และ 2564
แมตต์ ดัลกลีช นักวิเคราะห์เนื้อสัตว์และปศุสัตว์ประจำบริษัทที่ปรึกษา Episode 3 ของออสเตรเลียมองว่า ถึงแม้จะบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้แล้วก็ตาม สหรัฐฯ ก็ยังต้องดิ้นรนอีกหลายปีกว่าจะชิงส่วนแบ่งตลาดในจีนกลับคืนมา เพราะออสเตรเลียนั้นผลิตเนื้อวัวในปริมาณสูงสุดตลอดกาล อีกทั้งราคาก็ถูกกว่าอย่างมากเสียจนกระทั่งว่านอกจากจะเพิ่มการส่งออกไปจีนแล้ว ยังมีการส่งออกไปสหรัฐฯ ในปริมาณที่มากเป็นประวัติการณ์อีกด้วย
เขาเห็นว่า สหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ในฐานะที่สามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง
ข้อมูล : รอยเตอร์