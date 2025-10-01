เป็นคนสวยก็ลำบาก! สาวจีนสวยจนกรรมการไม่เชื่อ ขอให้ลบเมคอัพก่อนเข้าสอบซ้ำๆ วอนสังคมหยุดถาม ยันสวยธรรมชาติ ไร้มีดหมอ

เรื่องราวของ "หูซินอี๋" นักศึกษาน้องใหม่ จาก Communication University of China (CUC) ที่กลายเป็นไวรัลจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา หลังเธอโชว์หน้าสดไปสอบ แต่กรรมการกลับไม่เชื่อ ขอให้ลบเมคอัพซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีการยืนยันและพิสูจน์ให้เห็น ทว่าประเด็นเรื่องรูปลักษณ์ของเธอก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงและพูดถึงกันอย่างไม่จบไม่สิ้น
โดยหลายคนแสดงความกังขาเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติของเธอ เช่น “ลืมเรื่องตาสองชั้นไปเถอะ ว่าแต่ถุงใต้ตานั่นเป็นของจริงแน่เหรอ?” และ "ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอสวยจริงๆ แต่มีบางอย่างที่ดูแปลกๆ อยู่ดี”
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย หูก็ยังทำผลงานได้ดี โดยคะแนนสอบเข้าของเธอเป็นอันดับ 1 ของปักกิ่ง นอกจากนี้ เธอยังสอบผ่านวิชาชีพของ CUC ได้คะแนน 83.07 คะแนน ถือเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. หูได้โพสต์ภาพของเธอ ขณะเข้าร่วมพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ แน่นอนว่าภาพของเธอก็กลายเป็นที่พูดถึง และทำให้เธอต้องออกมาปฏิเสธอีกครั้งว่าไม่เคยทำศัลยกรรม โดยในบัญชีโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีนของเธอ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คน มีการระบุไว้ว่า “ฉันไม่ได้ทำศัลยกรรม ฉันไม่ได้ทำจริงๆ ช่วยหยุดถามทีเถอะ”
ต่อมา รูปถ่ายสมัยเด็กของหูก็ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ซึ่งเผยให้เห็นใบหน้าของเธอที่โด่ดเด่นตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งดวงตากลมโต ชั้นตาสองชั้นที่ชัดเจน จมูกโด่งเป็นสัน และใบหน้าขนาดเล็ก โดยภาพเหล่านี้ทำให้เธอได้รับคำชม และกำลังใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก เช่น “น่าอิจฉาจริงๆ พวกคนที่จ้องจะคอยกล่าวหาเธอเรื่องทำศัลยกรรม ต่อให้พวกเขาทำศัลยกรรมก็คงไม่ออกมาสวยแบบนี้หรอก” และ “เธอสวยจริงๆ ไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไง ก็ไม่ทำให้รูปลักษณ์อันน่าทึ่งของเธอดูดีน้อยลงหรอก”
ทั้งนี้ แม้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่หูก็ประกาศว่าเธอไม่มีความสนใจและไม่คิดที่จะเข้าวงการบันเทิงอย่างแน่นอน
ที่มา : China student asked to remove make-up during test, but old photos prove natural beauty (SCMP)