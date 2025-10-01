(ชมภาพ) “สีจิ้นผิง” ปราศรัยรับ “วันชาติ” มุ่งมั่นสร้าง &'ความทันสมัยแบบจีน&'

สำนักข่าวซินหัวรายงาน—จีนจัดพิธีเชิญธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสา บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 76 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) เมื่อช่วงเช้าวันพุธ (1 ต.ค.) ซึ่งถือเป็น “วันชาติจีน” โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมรับชมพิธีการดังกล่าวกันอย่างเนืองแน่น
สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสนับสนุนประชาชนชาวจีนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อผลักดันการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร (30 ก.ย.) ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง พร้อมด้วยคณะผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละชีวิต ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
โดยมีการจัดพิธีการดังกล่าวเนื่องในวันวีรชน (Martyrs' Day) ซึ่งเป็นหนึ่งวันก่อนวันชาติจีน โดยปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก
คณะผู้นำคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ หลี่เฉียง จ้าวเล่อจี้ หวังฮู่หนิง ไช่ฉี ติงเซวียเสียง หลี่ซี และหานเจิ้ง ขณะเดียวกันมีคณะผู้แทนจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมพิธีการด้วย
อนึ่ง วันชาติจีนตรงกับวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี
แฟ้มภาพซินหัว: พิธีวันชาติจีน (1 ต.ค.) และวันวีรชน ( 30 ก.ย.)