ประหารมาเฟียโกก้าง! ศาลจีนลงดาบแก๊งตระกูลหมิง เอกสารคดีหนักกว่า 2 ตัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง มีคำพิพากษาคดีแก๊งอาชญากรรมในโกก้าง "ตระกูลหมิง"
ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตจำเลย11 คน เช่น หมิง กั๋วผิง, หมิง เจินเจิน, โจว เว่ยชาง, อู หงหมิง, อู๋ เสินหลง และ ฝู อวี้ปิน เป็นต้น อีก 5 คน ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ให้รอการประหาร 2 ปี ส่วนจำเลยอีก 11 คน เช่น หลัว เจี้ยนจาง และ ชิว จื้อ ถูกจำคุกตลอดชีวิต ขณะที่จำเลยอีก 12 คนถูกจำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 24 ปี พร้อมโทษปรับ ยึดทรัพย์ และเนรเทศ
คดีนี้เริ่มพิจารณาครั้งแรกระหว่างวันที่ 14–19 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ศาลประชาชนระดับกลางเมืองอู๋โจว โดยมีจำเลย 23 คนถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว ขู่กรรโชก เปิดบ่อนพนัน จัดหาหญิงค้าประเวณี ค้ายาเสพติด ลักลอบพาคนเข้าออกประเทศ และละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
อัยการระบุว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ตระกูลหมิงนำโดยหมิง เสวี่ยชาง (เสียชีวิตแล้ว), หมิง กั๋วอัน (อยู่ระหว่างดำเนินคดีอีกสำนวน), หมิง กั๋วผิง และหมิง เจินเจิน ใช้อิทธิพลในเขตโกก้าง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตั้งฐานปฏิบัติการในหลายพื้นที่ โดยเปิด “นิคมอุตสาหกรรม” ที่แท้จริงเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมครบวงจร ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ ค้ายาเสพติด และค้าประเวณี
แก๊งหมิงร่วมมือกับนักลงทุนผิดกฎหมาย เช่น อู หงหมิง, หลัว เจี้ยนจาง และ เจียง จี โดยให้การคุ้มครองทางอาวุธ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงิน มูลค่าความเสียหายจากการโกงและการพนันออนไลน์สูงกว่า 100,000 ล้านหยวน (ประมาณ 490,000 ล้านบาท) ส่งผลให้ชาวจีนเสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน และบาดเจ็บอีก 6 คน
หนึ่งในเหตุการณ์อื้อฉาวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ขณะเจ้าหน้าที่เตรียมส่งตัวผู้ต้องสงสัยคดีหลอกลวงกลับจีน แก๊งหมิงใช้กองกำลังติดอาวุธยิงขัดขวาง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บอีก 4 คน เดิมมีข่าวลือสะพัดว่าตำรวจจีนถูกสังหารโหดหรือฝังทั้งเป็น แต่ต่อมาหน่วยสอบสวนยืนยันว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมดเป็นสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์
คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีการรวบรวมหลักฐานจำนวนมหาศาล เอกสารสำนวนคดีหนักถึง 2 ตัน รวมกว่า 1,110 เล่ม หลักฐานกว่า 15,000 รายการ และข้อมูลดิจิทัลกว่า 50 เทราไบต์ ก่อนส่งมอบให้อัยการดำเนินการฟ้อง
ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองเหวินโจวสรุปว่า จำเลยมีความผิดรวม 14 ข้อหา ทั้งฉ้อโกง ฆ่าคนตาย และทำร้ายร่างกาย โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ ความร้ายแรง และผลกระทบต่อสังคม จึงมีคำตัดสินลงโทษตามที่ประกาศ
การอ่านคำพิพากษามีผู้แทนสภาประชาชน สมาชิกสภาที่ปรึกษาการเมือง ครอบครัวผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนกว่า 160 คนเข้าร่วมรับฟัง ถือเป็นสัญญาณว่าจีนเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเต็มรูปแบบ
ที่มา CCTV, Xinhua