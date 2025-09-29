จากแฟนคลับสู่คู่ชีวิต! อินฟลูฯ สาวจีน-ปากีสถาน เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนคลับ ชาวเน็ตแห่แสดงความยินดีเพียบ

"ฟ่านจื่อเฮ่อ" อินฟลูเอนเซอร์สาว วัย 20 ปี ผู้มีคนติดตามบนโซเชียลมากกว่า 1.8 ล้านคน จากความงามอันโด่ดเด่นและการพูดสำเนียงเหอหนาน ได้ประกาศเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่ม ซึ่งเป็นแฟนคลับของเธอเมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา
ตามรายงาน พ่อแม่บุญธรรมของฟ่าน ซึ่งเป็นชาวจีน พบฟ่านถูกทิ้งอยู่ในกล่องลัง ในตอนที่พวกเขาทำงานอยู่ที่ปากีสถาน ด้วยความที่ไม่มีลูก พวกเขาจึงรับฟ่านเป็นลูกบุญธรรม ก่อนที่จะพากลับมาอยู่ที่มณฑลเหอหนาน
แม้ว่าจะมีฐานะยากจน แต่พวกเขาก็เลี้ยงดูและมอบความรักให้ฟ่านเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ชีวิตของฟ่านก็พลิกผัน เมื่อเธอกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน หลังช่วงปลายปี 2023 คลิปวิดีโอรีวิวก๋วยเตี๋ยว ด้วยสำเนียงเหอหนานอย่างออกรสออกชาติของเธอได้กลายเป็นไวรัล โดยมียอดไลก์มากกว่า 1.4 ล้านไลก์
ผู้คนไม่เพียงประทับใจในความงามของเธอ หากยังชื่นชอบในความน่ารักและความอบอุ่นระหว่างเธอกับพ่อแม่บุญธรรมอีกด้วย
นับตั้งแต่นั้นมา ฟ่านก็มักจะอัพเดตชีวิตประจำวันของเธอ ที่ทำงานอยู่ในฟาร์มลงบนโซเชียล พร้อมหารายได้พิเศษจากการลงคลิปวิดีโอสั้น และหากมีเวลาเธอก็จะช่วยชาวบ้านขายผลผลิตในท้องถิ่น
แฟนหนุ่มของเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามกลุ่มแรกๆ โดยเขาบอกว่า เขาโดนเธอตกจากคลิปวิดีโอ ซึ่งเขารู้สึกประทับใจในความงามที่แม้จะไม่ตรงตามค่านิยมของชาวจีน แต่กลับเป็นอะไรที่น่าหลงใหล
พวกเขามีโอกาสพบกันในงานเลี้ยง ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อ จากนั้นก็ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆ
ก่อนที่ฝ่ายชายจะตัดสินใจลาออกจากงาน ย้ายมาเหอหนาน เพื่อช่วยฟ่านจัดการและดูแลบัญชีโซเชียลมีเดีย โดยเขายังเป็นคนถ่ายทำ ตัดต่อ และเป็นแอดมินให้ด้วย
ช่วง 3 ปีที่คบกันมา เขาได้พาฟ่านและพ่อแม่บุญธรรมไปเที่ยว ทั้งยังคอยช่วยงานที่ฟาร์มอยู่เสมอๆ
ทั้งนี้ เมื่อฟ่านโพสต์ภาพพรีเวดดิ้ง พร้อมประกาศลงบนโซเชียลว่าเธอจะแต่งงาน บรรดาแฟนๆ ก็ต่างคอมเมนต์แสดงความยินดี เช่น "ยินดีด้วย" และ "ขอให้ทั้งคู่มีความสุขไปตลอดชีวิต"
