คลิกคลิป : นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในซินเจียงทุ่มเท เพื่อเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นโอเอซิส

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้อุทิศตน เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวรอบทะเลทรายทากลามากัน เปลี่ยนทะเลทรายอันแห้งแล้งให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการท่องเที่ยว
อำเภอม่ายเก๋อถี เมืองคัชการ์ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลทรายทากลามากัน ซึ่งเป็นทะเลทรายที่เคลื่อนตัวได้เร็วเป็นอันดับสองของโลก เพื่อรักษาพื้นที่อย่างยั่งยืน อำเภอม่ายเก๋อถีจึงได้ริเริ่มโครงการควบคุมทะเลทรายครั้งใหญ่ ประชาชนเกือบ 300,000 คน ในอำเภอได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยสร้างถนน ขุดบ่อน้ำ ติดตั้งสายส่งไฟฟ้า และปลูกต้นไม้ ซึ่งบรรลุเป้าหมายหลายประการในคราวเดียวกัน
หยินหงไห่ เลขาธิการพรรคคนปัจจุบันของศูนย์ควบคุมทรายอำเภอม่ายเก๋อถี กล่าวว่า “นั่นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเรา เราดื่มน้ำจากบ่อน้ำของเราเองโดยตรง โดยไม่รู้ว่ามีแร่ธาตุสูง เรามุ่งมั่นที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ”
