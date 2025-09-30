คลิกคลิป : เครื่องบินขับไล่ 3 รุ่นของจีนประสบความสำเร็จในการขึ้นและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยน

เครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่น J-15T J-35 และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า KongJing-600 บินขึ้นโดยใช้เครื่องดีดแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Catapult) และร่อนลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนสำเร็จเป็นครั้งแรก
ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เรือฝูเจี้ยนที่จีนพัฒนาขึ้น มีขีดความสามารถรองรับอากาศยานหลายรุ่น นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินของจีน
อากาศยานทั้ง 3 รุ่นนี้เพิ่งถูกนำมาแสดงในพิธีสวนสนามครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น และสงครามโลกต่อต้านฟาสซิสต์
การฝึกครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า เรือฝูเจี้ยนได้บรรลุศักยภาพเบื้องต้นในการปฏิบัติการเต็มรูปแบบบนดาดฟ้า และเปิดทางให้อากาศยานหลายรุ่นเข้าประจำการร่วมกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคต
การพัฒนาเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ใช้เพียงเครื่องบินรุ่นเดียว สู่การพัฒนาเป็นระบบแบบบูรณาการ จากการฝึกบินบนบก สู่การปฏิบัติการบนเรือ จากการขึ้นบินด้วยทางวิ่งลาดเอียง สู่การปล่อยด้วยเครื่องดีด และจาก “การบินได้” สู่ “การรบได้” สะท้อนการเดินหน้าอย่างมั่นคงของกองทัพเรือจีนสู่เป้าหมายการเป็นกองกำลังทางทะเลระดับโลก
ที่มา : China Media Group