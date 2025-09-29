คลิกคลิป : ราคาทองคำจีน ทุบสถิติใหม่ การซื้อขายคึกคัก

ราคาทองคำต่างประเทศพุ่งทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาเครื่องประดับในประเทศจีนขยับขึ้น และกระตุ้นการซื้อขายทองคำในเซี่ยงไฮ้อย่างคึกคัก
เช้าวันที่ 2 ก.ย. ระหว่างการซื้อขายทองคำในเอเชีย ราคาสปอตทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,502 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อเดือนเม.ย.
ที่ร้านรับซื้อทองคำในเซี่ยงไฮ้ ประชาชนจำนวนมากต่อแถวขายทองคำ โดยหลายคนเดินออกมาพร้อมใบเสร็จรับเงิน ขณะที่บางคนเลือกขายเพียงบางส่วน เพราะคาดว่าราคาจะยังสูงขึ้นต่อไป ชาวเซี่ยงไฮ้รายหนึ่งเผยว่า ยังมีทองคำเหลืออยู่ราว 20 กรัม ซึ่งซื้อไว้ตอนราคาลดลงเหลือเพียง 600 หยวน (ประมาณ 2,700 บาท) ต่อกรัม และยังไม่ขายทั้งหมดเพื่อรอจังหวะที่ราคาดีขึ้น
ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นยังดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่ โดยนักลงทุนบางรายที่ยึดแนวคิด “ซื้อถูก ขายแพง” เร่งเข้าซื้อเพิ่ม
ที่มา : China Media Group