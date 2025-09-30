“BeyonCa” เตรียมเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ EV แห่งแรกในฮ่องกง

BeyonCa สตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมของจีน กำลังเดินหน้าแผนผลิตรถยนต์ในฮ่องกง คาดว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกอย่างเป็นทางการได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็น รถยนต์ผลิตในฮ่องกงรุ่นแรก
รถรุ่นดังกล่าวมีชื่อว่า Grand Tourer (GT Opus 1) เป็นรถยนต์หรูที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทางระยะไกลด้วยความเร็วสูง โดยจะประกอบขึ้นที่ โรงงาน Advanced Manufacturing Centre ย่านไท่โป ภายใต้การบริหารของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKSTP)
แหล่งข่าวระบุว่า BeyonCa ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการผลิตที่แน่นอน เพราะยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการเตรียมความพร้อมของโรงงาน อย่างไรก็ตาม รถรุ่น Grand Tourer นี้จะวางจำหน่ายในกลุ่มลูกค้าระดับบนใน ยุโรปและตะวันออกกลาง โดยตั้งราคาขายเริ่มต้นที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.2 ล้านบาท) ใกล้เคียงกับ BMW ซีรีส์ 7 และ Mercedes-Benz S-Class
บริษัท BeyonCa ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดย ซอ เหว่ยหมิง (Soh Weiming) อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Volkswagen China ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 16 ปี และได้รับการสนับสนุนจาก Renault โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต่างจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนรายอื่นที่เน้นตลาดจีนเป็นหลัก โดย BeyonCa มุ่งเน้นสร้างแบรนด์ “Made in Hong Kong” เพื่อป้อนสู่ตลาดโลก
หากโครงการเดินหน้าได้ตามแผน จะถือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในฮ่องกง ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของเมืองในการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ระดับนานาชาติ
