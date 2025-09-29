จีนคาดยอดเดินทางข้ามแดน ช่วงหยุดยาววันชาติ เฉลี่ย 2 ล้านครั้ง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนคาดการณ์ว่าปริมาณการเดินทางข้ามพรมแดนรายวัน ช่วงหยุดยาววันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ ระยะ 8 วัน (1-8 ต.ค.) จะเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ล้านครั้งต่อวัน โดยวันที่ 1 และวันที่ 6 จะเป็นวันที่ปริมาณการเดินทางแตะจุดสูงสุด
รายงานระบุว่าท่าด่านทั่วจีนจะรับรองการเดินทางขาเข้า-ขาออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหยุดยาวแปดวันดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลจีน เช่น การเดินทางเข้าประเทศแบบฟรีวีซ่า และการกลับมาให้บริการเที่ยวบินของหลายเส้นทางบิน
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบการผ่านแดนทั่วจีนยกระดับการเฝ้าติดตามปริมาณการเดินทางและการดำเนินงานของท่าด่าน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรับประกันการเดินทางที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และราบรื่น
Meituan Travel แพลตฟอร์มท่องเที่ยวจีนระบุว่า การท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวก็ได้รับความนิยมสูง โดยมีการจองล่วงหน้าไปยังเมืองต่างประเทศมากกว่า 599 เมืองทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอิตาลี ที่ยังคงครองตำแหน่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในแง่ของการค้นหาและการจองตั๋วเครื่องบิน
ที่มา/ ภาพ สำนักข่าวซินหัว