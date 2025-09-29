จีนเตรียมมอบตัวอย่าง ‘ดินจากด้านไกลดวงจันทร์’ เป็นของขวัญให้ UN

เมื่อวันศุกร์ (26 ก.ย.) หลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่าจีนจะมอบตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ที่เก็บรวบรวมโดยยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-6 (Chang’e-6) จากบริเวณด้านไกลของดวงจันทร์ เป็นของขวัญให้กับสหประชาชาติ
หลี่กล่าวถ้อยคำข้างต้นขณะกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) สมัยที่ 80 ซึ่งจัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐฯ
ยานอวกาศฉางเอ๋อ-6 ยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ของจีน สามารถลงจอดบริเวณด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จ เมื่อปี 2567
โดยมีภารกิจสำคัญในการเก็บตัวอย่างหินและดินบนดวงจันทร์ภายใน 2 วัน ใช้การเก็บตัวอย่าง 2 วิธี ได้แก่ การใช้สว่านเจาะลงไปใต้ผิวดินเพื่อเก็บตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างบนพื้นผิวดินโดยใช้แขนกล ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกในการเก็บตัวอย่างจากด้านไกลของดวงจันทร์ที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน
