หนุ่มจีนแชร์ภาพกระเป๋าที่แม่ปักตรา Nike ให้ ซึ่งทำเขาอับอายในวันวาน ก่อนเข้าใจว่ามันมีค่าแค่ไหนเมื่อโตขึ้น!

ชายแซ่หลิว วัย 23 ปี จากมณฑลส่านซี ได้โพสต์ภาพกระเป๋าสีแดงที่มีโลโก้ Nike ซึ่งแม่ของเขาเป็นคนปักเองกับมือลงบนโซเชียล พร้อมเล่าเรื่องราวเบื้องหลัง จนกลายเป็นไวรัล!
โดยหลิวบอกว่า ตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น เพื่อนๆ ต่างใช้กระเป๋า Nike กันหมด มีเพียงเขาคนเดียวที่ใช้กระเป๋าสีแดงธรรมดาๆ ด้วยความที่อยากมีเหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง เลยขอให้แม่ซื้อให้
ทว่าขณะนั้นธุรกิจครอบครัวกำลังประสบปัญหา ทำให้ไม่มีเงิน แม่ของเขาจึงปฏิเสธ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่แล้ววันหนึ่งกลับมีโลโก้ Nike ปรากฏขึ้นบนกระเป๋าของเขา
นอกจาก โลโก้แล้วก็ยังมีดอกไม้ ใบไม้ สีสันสดใส ที่แม่ของเขาตั้งใจปักให้ ซึ่งมันทำเขารู้สึกภูมิใจ และอยากอวดให้ทุกคนได้รับรู้
"ตอนนั้นผมคิดว่ามันสวยมากจริงๆ คืนนั้นผมมีความสุขมาก" หลิวกล่าว
อย่างไรก็ตาม ความสุขและความภูมิใจของเขาก็หายวับไปกับตา เมื่อเพื่อนร่วมชั้นต่างหัวเราะเยาะและบอกว่า Nike ไม่เคยมีกระเป๋าแบบนี้ พร้อมกล่าวหาว่าเขาใช้ของปลอม
หลิวในวัย 14 ปี รู้สึกอับอายเป็นอย่างมาก หลังจากใช้กระเป๋าดังกล่าวไปได้เพียง 1 สัปดาห์ เขาก็เก็บเอาอารมณ์ทั้งหมดมาลงที่กระเป๋า ทำให้กระเป๋ายับเยิน ก่อนเอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้เขาเริ่มเกเรไม่เชื่อฟังแม่ รู้สึกว่าแม่เป็นคนน่ารำคาญ ถึงอย่างนั้น แม่ก็ยังคงใส่ใจและรับฟังเขาเสมอ เรียกว่าแค่เขาเอ่ยปากบอกว่าอยากกินอะไร เย็นวันนั้นเขาก็จะได้กินเมนูนั้นทันที
ปัจจุบัน หลิวรู้สึกเสียใจและยอมรับว่า เมื่อก่อนเขารู้สึกว่ากระเป๋าใบดังกล่าวมันน่าอายสุดๆ แต่พอโตขึ้นและมองย้อนกลับไป เขารู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในโลก เพราะมันมาจากความรักของแม่
เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด แม่ของเขาเลยต้องย้ายไปทำงานที่มณฑลอื่น กว่า 4 ปีแล้วที่แม่ของเขาไม่ได้กลับบ้าน เพราะต้องการประหยัดเงิน แต่ทุกครั้งที่หลิวไปเยี่ยม เขาจะรู้สึกว่าแม่แก่ลงไปทุกที
"ลูกชายของแม่เริ่มหาเงินได้แล้ว และสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้บ้าง ผมหวังว่าแม่จะได้กลับบ้านเร็วๆ นี้ รักแม่นะครับ ไว้เจอกัน!" ข้อความที่หลิวทิ้งท้ายไว้
ภายหลังโพสต์ของหลิวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมียอดไลก์สูงถึง 8.6 ล้านไลก์ และคอมเมนต์กว่า 500,000 คอมเมนต์ เช่น "เต็มไปด้วยความรักจากแม่" "แม่ของเขามีฝีมือในการเย็บปักมาก" "แท้จริงแล้วของแบรนด์เนมที่หรูหราและล้ำค่าที่สุด คือ ความรัก" "ฝีมือดีมาก" "ชิ้นเดียวในโลก" "ความรักของแม่ล้ำค่ากว่าแบรนด์เนม!" และ "นี่เป็นโลโก้ Nike ที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น"
ทั้งนี้ ทาง Nike ประเทศจีน ก็ได้ออกมาชื่นชมฝีมือการปักกระเป๋าของแม่นายหลิวเช่นกัน และบอกว่าจะส่งของขวัญให้กับแม่ของนายหลิวอีกด้วย
ที่มา : 母亲书包上缝制NIKE标志遭嘲山寨货 男子：回头看是无价之宝 (Oriental Daily)