“สาวจีนรอดตายปาฏิหาริย์จากเหตุสามีผลักตกหน้าผาไทย” ยื่นฟ้องหย่า เจอเรียกกว่า 135 ล้านบาท!

ชาวจีนจำนวนมากกำลังลุ้นการตัดสินคดีฟ้องหย่าซึ่งศาลจีนพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วในวันศุกร์(26 ก.ย.) โดยเป็นคดีที่สาวจีน “หวัง หนวนหน่วน” (นามแฝง) ผู้เคยตกเป็นข่าวดังบนหน้าสื่อไทยและจีนเมื่อ 6 ปีที่แล้วจากเหตุถูกสามีผลักตกหน้าผาที่อุทยานผาแต้ม
หวัง หนวนหน่วน ใช้เวลารักษาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสนานเกือบห้าปีจนกลับมาเดินได้ และยังลุกขึ้นสู้เดินหน้าฟ้องหย่าสามีจอมโหดซึ่งต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย หนำซ้ำยังถูกสามีเรียกเงิน 30 ล้านหยวน หรือ 135 ล้านบาท แลกกับใบหย่า!
ล่าสุด เมื่อวานนี้ (26 ก.ย.) ศาลประชาชนประจำเขตฉินหวยเมืองหนันจิง ได้เปิดการพิจารณาคดีฟ้องหย่า โดย หวัง หนวนหน่วน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องหย่าสามีคือ นาย อี๋ว์ โหมวตง ซึ่งขณะนี้ต้องโทษจำคุกในไทย
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า หวัง หนวนหน่วน ได้หิ้วถุงใบใหญ่สองใบที่เต็มไปด้วยหลักฐานมาที่ศาลฯ ท่ามกลางกองทัพสื่อจีนที่มาติดตามการตัดสินคดีฯของศาล ซึ่งศาลได้ใช้เวลาในการพิจารณาคดีวันเดียวโดยยังไม่ประกาศคำตัดสิน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนจำนวนมากมาให้กำลังใจ ร้องตระโกนว่า “หนวนหน่วน สู้...สู้!”
หวัง หนวนหน่วน ให้สัมภาษณ์ว่า ศาลยังไม่ประกาศการตัดสินคดีหย่าร้างนี้ โดยศาลจะกำหนดฤกษ์วันประกาศการตัดสินคดีซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหน การที่เธอต้องเตรียมเอกสารฯมากมายขนาดนี้เพราะกลัวว่าทนายฝ่ายจำเลยจะหาว่าเธอพูดเฟ้อเจ้อไร้หลักฐาน ก่อนการเปิดศาลฯ เธอกดดันมาก นอนหลับๆตื่นๆ มีอาการปวดข้อไปหมดทั้งตัว
ทนายของหวัง หนวน หน่วน เผยว่า คดีฟ้องหย่านี้เป็นคดีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากจำเลยถูกจำคุกอยู่นอกประเทศ ฝ่ายไทยไม่สามารถปล่อยตัวนายอี๋ว์โหมวตงมาขึ้นศาลในจีน ศาลจีนก็ไม่อาจมาพิจารณาคดีฟ้องหย่านี้ในไทย ต่อมา กระทรวงต่างประเทศและศาลยุติธรรมสองประเทศได้หารือกัน ในที่สุดก็ตกลงให้นายอี๋ว์โหมวตงให้ปากคำเป็นพยานผ่านวิดีโอคอล
สื่อจีน เปิดเผยว่า นายอี๋ว์โหมวตง ได้เรียกร้องค่าชดเชย ได้แก่ ค่าเสียหายทางสุขภาพจิตและค่าเสียเวลาในวัยหนุ่ม เป็นเงินถึง 30 ล้านหยวน (135,516,900 บาท)
อนึ่ง ในเดือนมิถุนายน 2562 หวัง หนวนหน่วน ซึ่งขณะนั้นตั้งครรภ์สามเดือนกว่ากับนาย อี๋ว์ โหมวตง ถูกนายอี๋ว์ผลักตกหน้าผาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจากความสูง 34 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกหัก 17 แห่ง เย็บ 200 กว่าเข็ม ต้องนอนรักษาตัวในห้องไอซียู 8 วัน จึงพ้นขีดอันตราย และเนื่องจากการรักษาด้วยยาต่างๆทำให้เธอต้องยอมทำแท้งลูก
หวัง หนวนหน่วนกล่าวว่า การที่เธอรอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์ตายแล้วเกิดใหม่ แต่ก็ทิ้งบาดแผลฉกรรจ์และฝันร้าย “ฉันไม่มีวันลืมเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตนี้ กลางวันก็คิดมากเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้น กลางคืนก็ฝันร้าย”
ในเดือน มิ.ย. ปี 2566 นายอี๋ว์โหมวตง ถูกศาลไทยตัดสินจำคุก เป็นเวลา 33 ปี 4 เดือน ในความผิดพยายามฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
นอกจากนี้ ศาลไทยยังได้ตัดสินให้นายอี๋วโหมวตงชดเชยค่าเสียหาย 5.5 ล้านบาท แต่หวัง หนวนหน่วน บอกว่า จนถึงทุกวันนี้เธอยังไม่ได้รับเงินแม้บาทเดียว
หวัง หนวนหน่วน เล่าว่า เดือนสิงหาคม 2562 ขณะนั้นเธอยังอยู่ในไทย นาย อี๋วโหมวตงได้ยื่นฟ้องไปยังศาลในเมืองหนันจิง ขอให้ศาลตัดสินให้คู่กรณีหย่ากัน และให้มีการแบ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทั้งสองใช้ชีวิตสมรสร่วมกัน
หวัง หนวนหน่วน ยังได้เปิดเผยกับสื่อว่า นายอี๋ว์ ได้มาหาตนเพื่อตกลงกันเป็นการส่วนตัว ถ้าเธอจ่ายเงิน 30 ล้านหยวน เขาก็จะยอมหย่า แต่เธอปฏิเสธ
ต่อมา ในวันที่ 6 ก.ย. 2566 หวัง หนวนหน่วน ยื่นฟ้องนายอี๋ว์โหมตง โดยเธอต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมาย เนื่องจากจำเลยอยู่ระหว่างรับโทษจำคุกในไทย ทำให้ขั้นตอนฟ้องหย่าซับซ้อนและดำเนินไปอย่างช้ามากๆ
หวัง หนวนหน่วน กล่าวว่า สำหรับเธอต้องการแค่หย่าเท่านั้น แต่จำเลยกลับไม่ยอมหย่าจึงเรียกร้องค่าเสียหายมหาศาล
หลังจากที่เสร็จสิ้นการพิจารณาคดีฯ หวัง หนวนหน่วน เผยกับกลุ่มสื่อว่าระหว่างให้ปากคำเป็นพยานในศาล เธอสะเทือนใจมากถึงกับร้องไห้จนตาและหน้าบวมไปหมด และหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่นายอี๋ว โหมวตง ทำร้ายฉันเป็นครั้งสุดท้าย”