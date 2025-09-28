คนจีนในสหรัฐแห่ย้ายไปยุโรป แรงสะเทือนจาก H-1B ของทรัมป์

ประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรื่องการกำหนดให้ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงาน H-1B รายใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.7 ล้านบาท) ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วหมู่แรงงานต่างชาติในสหรัฐ โดยเฉพาะในหมู่คนจีนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ซึ่งหลายคนเริ่มหาทางออกใหม่
"ฉันทนไม่ไหวแล้ว" เป็นข้อความที่ “แอลัน” (นามสมมติ) วิศวกรชาวจีนในบริษัทชิปเซ็ตแห่งหนึ่งในซิลิคอนวัลเลย์ ส่งหาเพื่อนในปารีสทันทีหลังเห็นข่าว แอลันรีบสอบถามถึง สภาพแวดล้อมการทำงานในยุโรปและนโยบายตรวจคนเข้าเมือง ว่าเป็นมิตรหรือไม่ เพราะเขา “เบื่อหน่ายเต็มที” กับความไม่แน่นอนในสหรัฐ
แม้ในเวลาต่อมา ทำเนียบขาวจะชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียม 100,000 ดอลลาร์จะบังคับใช้เฉพาะผู้สมัครใหม่เท่านั้น ไม่ครอบคลุมผู้ถือวีซ่า H-1B ปัจจุบัน แต่ความไม่ชัดเจนและความปั่นป่วนตลอดสุดสัปดาห์ ได้ทำให้แรงงานจำนวนมากรู้สึกเหมือน “ถูกทรยศ”
กระแสความสนใจย้ายไปยุโรปพุ่งสูงทันทีหลังจากนโยบายของทรัมป์ โดยเฉพาะในหมู่แรงงานด้านเทคโนโลยีที่รู้สึกว่า ความมั่นคงในการทำงานในสหรัฐลดลงต่อเนื่อง ตลอดช่วงที่ทรัมป์กลับมามีบทบาททางการเมือง
ผู้ใช้หลายคนโพสต์ว่า ตนต้องยกเลิกงานแต่งงาน ทริปท่องเที่ยว หรือการรวมญาติ เพื่อรีบเดินทางกลับเข้าสหรัฐ ก่อนที่นโยบายจะมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์
ถึงกระนั้น ยุโรปเองก็ไม่ใช่ทางรอดที่ง่าย เพราะยังมี อุปสรรคด้านภาษา การปรับตัว และระดับเงินเดือนที่ต่ำกว่าสหรัฐ อย่างไรก็ตาม หลายคนยอมรับว่า “ความมั่นคง” และ “ความคาดเดาได้” สำคัญกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจในระยะสั้น
ระบบวีซ่า H-1B เป็นหัวใจสำคัญที่เปิดทางให้ แรงงานทักษะสูง โดยเฉพาะจากเอเชีย ได้เข้ามาทำงานในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ในสหรัฐ เช่น Google, Apple, Meta และบริษัทชิปจำนวนมากในซิลิคอนวัลเลย์ แต่ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ ความผันผวนของนโยบายกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอดีต ทรัมป์เคยระบุว่าระบบวีซ่าดังกล่าวถูก “เอารัดเอาเปรียบ” โดยต่างชาติ และมีการผลักดันข้อเสนอให้ “จำกัดการต่ออายุ” และ “กำหนดค่าธรรมเนียมสูง” มาหลายครั้ง นำไปสู่ความไม่แน่นอนในระยะยาวสำหรับแรงงานต่างชาติ
“คนจีนจำนวนมากที่เคยมองว่าสหรัฐคือจุดหมายสูงสุดของชีวิตการทำงาน กำลังเริ่มรู้สึกว่า American Dream ไม่มั่นคงอีกต่อไป” นักวิเคราะห์ด้านแรงงานข้ามชาติในปารีสระบุ “ยุโรปแม้จะไม่หวือหวา แต่มีนโยบายผู้อพยพที่แน่นอนกว่า และให้ความเคารพกับแรงงานต่างชาติมากกว่าในบางมิติ”