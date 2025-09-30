จีนเปิดศูนย์กลางปฏิบัติการหยวนดิจิทัลในเซี่ยงไฮ้ เร่งลดพึ่งพาดอลลาร์

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการระหว่างประเทศของ “หยวนดิจิทัล” หรือ e-CNY อย่างเป็นทางการ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการเร่งผลักดันการใช้งาน e-CNY สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ
ศูนย์ใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วย 3 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ (1) แพลตฟอร์มชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วย e-CNY (2) แพลตฟอร์มบริการบล็อกเชนสำหรับโอนข้อมูลธุรกรรมแบบ cross-chain อย่างมีมาตรฐาน และ (3) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถขยายการให้บริการไปสู่ระบบบล็อกเชนด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่พร้อมใช้งาน
นายลู่ เหล่ย รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน กล่าวว่า “วิวัฒนาการของระบบเงินและการชำระเงินในยุคดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามประวัติศาสตร์ และ PBOC มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอทางเลือกที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับระบบชำระเงินข้ามพรมแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
การเปิดศูนย์กลาง e-CNY ในเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญภายหลังจากที่ นายพาน กงเซิง ผู้ว่าการ PBOC ได้ประกาศแผนจัดตั้งศูนย์นี้ไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในงานประชุม Lujiazui Forum โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เสริมสร้างสถานะของเซี่ยงไฮ้ในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลก
จีนทดลองใช้หยวนดิจิทัลตั้งแต่ปี 2562 ในพื้นที่เมืองนำร่องของจีน โดยใช้งานในกิจกรรมประจำวัน เช่น การจ่ายเงินซื้อของ ค่าขนส่ง เงินเดือน และเงินสวัสดิการภาครัฐ แต่ในบริบทโลกที่ตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ จีนจึงเร่งผลักดันการใช้งานหยวนและ e-CNY ในตลาดโลก เพื่อลดการพึ่งพาระบบการเงินที่มีดอลลาร์เป็นศูนย์กลาง
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็เดินหน้าอนุญาตให้ธนาคารออกสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับเงินดอลลาร์ ภายใต้กฎหมายใหม่ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักวิเคราะห์มองว่าก้าวนี้อาจขยายอิทธิพลของดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงินดิจิทัลได้มากขึ้น
แม้จีนจะไม่เปิดรับคริปโตเคอร์เรนซีทั่วไป แต่กลับยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน และนำมาใช้กับ e-CNY เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยในช่วงที่ผ่านมา PBOC ได้เริ่มความร่วมมือกับธนาคารกลางในฮ่องกง ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ในการสร้างระบบชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนร่วมกัน
สำนักงานไซเบอร์ของจีน (Cyberspace Administration of China) ยังได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา สนับสนุนให้สถาบันการเงินใช้ e-CNY ในการชำระเงินระหว่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย
รองผู้ว่าการลู่ กล่าวปิดท้ายว่า “ศูนย์นี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถของเซี่ยงไฮ้ในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับนานาชาติ และ PBOC จะยังคงสนับสนุนการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของศูนย์กลางหยวนดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และการระดมทุนในอนาคต”
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ