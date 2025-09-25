สมจริงเกินไป! หัวงูยักษ์โผล่กลางน้ำ ทำนักท่องเที่ยวผวา ล่าสุดเจ้าหน้าที่แก้ไขแล้ว (มีคลิป)

ทำเอานักท่องเที่ยวแตกตื่นกันเป็นแถบ! สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขาซงซาน มณฑลเหอหนาน หลังมีการเพ้นท์ก้อนหินขนาดยักษ์ให้มีลักษณะคล้ายกับ "หัวงูเหลือมทอง" ซึ่งดูเหมือนว่าจะออกมาสมจริงเกินไปจนสร้างความตกใจให้กับใครหลายคน
จากคลิปวิดีโอจะเห็นว่า ลวดลายที่อยู่บนหินก้อนดังกล่าวถูกเพ้นท์อย่างประณีต ทั้งดวงตาที่คมกริบราวกับกำลังจ้องมองมา เกล็ดงู รวมถึงรายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งเสริมกัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวคิดว่าเป็นงูจริงๆ ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา
แม้ว่านักท่องเที่ยวบางส่วนจะมองว่าเป็นไอเดียที่ดี จะได้เป็นจุดเช็กอินถ่ายรูปแห่งใหม่ แต่ส่วนใหญ่กลับรู้สึกไม่สบายใจ และรู้สึกว่ามันดูน่ากลัวมากกว่าสวยงาม
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้นำผ้าสีเขียวมาคลุมหินดังกล่าวไว้ ซึ่งทำให้ชาวเน็ตเสียงแตกออกเป็น 2 ฝ่าย พร้อมแสดงความคิดเห็น เช่น "ก็เพราะหินนี้ไง เลยอยากจะไปดู" "ทำให้คนตกใจกลัวได้ก็แสดงว่าเพ้นท์ออกมาได้ดีเยี่ยม" "สมจริงเกินไป น่ากลัวจริงๆ" "ถ้าเห็นตอนกลางคืนคงตกใจกลัวแทบตาย" และ "นักท่องเที่ยวหลายคนทำตัวอย่างกับเด็กโข่ง เอะอะก็เอาแต่ร้องเรียน"
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ออกมาชี้แจงในวันถัดมา โดยระบุว่า ก้อนหินดังกล่าวเป็นหินโบราณอายุกว่า 100 ล้านปี ถึงหินรูปงูเหลือมทองจะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตราย แต่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหวาดกลัวและร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก พวกเขาจึงตัดสินใจหาอะไรมาคลุมไว้เป็นการชั่วคราว และจะพิจารณาเพ้นท์หินเป็นลวดลายอื่นในภายหลัง
ที่มา : 嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出 大票遊客一看心頭涼掉 (ETtoday)
嵩山景區「大蟒蛇從水面探頭而出」 大批遊客嚇壞了 (World Journal)