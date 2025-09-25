&'สีจิ้นผิง&' ประกาศ "เป้าหมายใหม่ของจีน" เสริมแกร่งรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน แถลงผ่านวิดีโอต่อ การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศระดับสูงของสหประชาชาติ (UN) ที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันพุธ (24 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยระบุว่าปี 2025 เป็นวาระครบรอบ 10 ปีของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ถือเป็นปีสำคัญที่นานาประเทศต้องเสนอเป้าหมายของ "การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด" (NDCs) ขณะที่การกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลกกำลังก้าวสู่ช่วงสำคัญ
สีจิ้นผิงจึงได้เสนอข้อเสนอสามประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก การสร้างความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญ โดยการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำเป็นกระแสของยุคสมัย แม้บางประเทศจะเดินสวนทาง แต่ประชาคมโลกควรยึดมั่นในทิศทางที่ถูกต้อง รักษาความเชื่อมั่น เดินหน้าลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเร่งจัดทำและปฏิบัติตามเป้าหมายฯ เพื่อเสริมพลังบวกต่อความร่วมมือการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลก
ประการที่สอง สีจิ้นผิงเรียกร้องการดำเนินการตามความรับผิดชอบ โดยต้องยึดหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค พร้อมเคารพสิทธิในการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ พร้อมระบุว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระดับโลกควรช่วยลดช่องว่างระหว่างประเทศเหนือ-ใต้ ไม่ใช่ขยายความแตกต่าง และนานาประเทศจำเป็นต้องเคารพหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วควรเป็นผู้นำการปฏิบัติตามพันธกรณีการลดการปล่อยก๊าซ และให้การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีมากขึ้นแก่ประเทศกำลังพัฒนา
ประการที่สาม สีจิ้นผิงเน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความร่วมมือ โดยระบุว่าควรเสริมแกร่งการประสานงานระหว่างประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อแก้ปัญหาศักยภาพการผลิตสีเขียวที่ไม่เพียงพอ และรับรองการหมุนเวียนอย่างเสรีของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก เพื่อให้ผลประโยชน์จากการพัฒนาสีเขียวเข้าถึงทั่วทุกมุมโลก
ขณะเดียวกัน สีจิ้นผิงยังประกาศ "เป้าหมายใหม่ของจีน" ที่จะดำเนินการภายในปี 2035 ได้แก่
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั่วทั้งเศรษฐกิจลงร้อยละ 7-10 จากระดับสูงสุด และจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้น
2. เพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลให้เกินร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด
3. ขยายกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากกว่า 6 เท่าของระดับปี 2020 โดยตั้งเป้าให้ถึง 3,600 กิกะวัตต์
4. เพิ่มปริมาณกักเก็บคาร์บอนในป่าไม้ให้เกิน 2.4 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร
5. ผลักดันให้ยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) กลายเป็นกระแสหลักในตลาดการจำหน่ายยานยนต์ใหม่
6. ขยายตลาดซื้อขายสิทธิการปล่อยคาร์บอนระดับชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
7. สร้างสังคมที่สามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้โดยพื้นฐาน
สีจิ้นผิงย้ำว่าเป้าหมายเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามสูงสุดของจีน ภายใต้ข้อกำหนดของความตกลงปารีส โดยการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของจีนเอง และสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่สนับสนุนและเปิดกว้าง โดยจีนมีทั้งความตั้งใจและความเชื่อมั่นที่จะทำตามคำมั่นนี้
ทั้งนี้ สีจิ้นผิงกล่าวว่าการรับมือด้านสภาพภูมิอากาศเป็นภารกิจเร่งด่วนแต่ต้องดำเนินการในระยะยาว พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งเพิ่มการลงมือทำ เพื่อทำให้วิสัยทัศน์อันงดงามของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นจริง และปกป้องโลกซึ่งเป็นบ้านของทุกคน
อนึ่ง NDCs เป็นหัวใจสำคัญของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นการประชุมที่บรรลุข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศเมื่อปี 2558 ในการประชุมเจรจาฯนี้ นานาชาติให้คำมั่นสัญญาจะชะลอไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส รวมถึงความพยายามจำกัดไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีโอต่อการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศระดับสูงของสหประชาชาติ ปี 2025 ที่จัดขึ้นในนครนิวยอร์ก วันที่ 24 ก.ย. 2025)