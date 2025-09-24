‘หุ่นยนต์นักศึกษาป.เอก’ ตัวแรกของจีน เข้าเรียนที่สถาบันศิลปะการละครเซี่ยงไฮ้ (มีคลิป)

หุ่นยนต์นักศึกษาปริญญาเอกฝีมือจีน ชื่อว่า “เสวียป้า 01” ที่มาพร้อมส่วนสูง 1.75 เมตร น้ำหนัก 32 กิโลกรัม กลายเป็นหุ่นยนต์นักศึกษาป.เอกตัวแรกของสถาบันศิลปะการละครเซี่ยงไฮ้ โดยจะเรียนในสาขาการออกแบบการแสดงดิจิทัลตลอดช่วง 4 ปีข้างหน้า ภายใต้โครงการที่ร่วมเปิดตัวโดยสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้
โครงการนี้มุ่งพัฒนาวิธีฝึกฝนระบบปัญญาประดิษฐ์แบบมีตัวตนรุ่นใหม่ซึ่งเน้นการโต้ตอบหลายรูปแบบ การแสดงออกทางศิลปะ และการรับรู้ที่ดีขึ้น โดยเสวียป้า 01 จะเรียนรู้การเคลื่อนไหว ท่วงท่า และเทคนิคการแสดงขั้นพื้นฐานของงิ้วจีนแบบดั้งเดิม ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยฯ จะรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมทางเทคนิคและความรู้พื้นฐาน ส่วนทีมจากสถาบันฯ จะเน้นด้านการแสดงทางศิลปะ
หุ่นยนต์ตัวนี้มีโครงสร้างไบโอนิกน้ำหนักเบา ใช้เทคโนโลยีใบหน้าคล้ายมนุษย์ สามารถทำการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อน แสดงสีหน้าเสมือนจริงกว่า 100 แบบ ตลอดจนโต้ตอบและปรับการแสดงตามฟีดแบ็กของผู้ชมได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งสามารถปรับความสูงและรูปลักษณ์ได้อย่างยืดหยุ่น และทำการแสดงต่อเนื่องได้มากกว่า 6 ชั่วโมง
ตอนนี้เสวียป้า 01 สามารถขับร้องเนื้อเพลงจากงิ้วเหอหนาน งิ้วเซี่ยงไฮ้ และงิ้วปักกิ่งได้แล้ว แต่การเคลื่อนไหวยังขาดความลื่นไหลและสุนทรียภาพ ผู้เชี่ยวชาญจึงให้มันเรียนรู้จากนักแสดงมืออาชีพ โดยทีมงานใช้เทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหว (motion capture) เพื่อบันทึกท่าทาง สีหน้า และการเคลื่อนไหวของนักแสดงมนุษย์สำหรับนำไปสร้างชุดข้อมูลฝึกสอน ส่วนในอนาคต หุ่นยนต์อาจเรียนรู้โดยตรงจากวิดีโอ ซึ่งจะมีข้อมูลที่หลากหลายและช่วยให้การแสดงมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
หยางชิงชิง ศาสตราจารย์จากสถาบันฯ เผยว่าเราอาจอธิบายพื้นหลัง แรงจูงใจ และอารมณ์ของตัวละคร จากนั้นเสวียป้า 01 จะใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาตีความและเสนอการแสดงที่เหมาะสม โครงการนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับการศึกษาศิลปะในจีน โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ศิลปินยุคใหม่ควรมีทั้งทักษะเทคโนโลยี องค์ความรู้ข้ามสาขา ควบคู่กับศิลปะและศาสตร์มนุษยธรรม
นอกจากนี้ หยางย้ำถึงบทบาทของโครงการในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการละครด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปกป้องและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของจีน เช่น งิ้วจีน
ที่มาข่าว สำนักข่าวซินหัว
แฟ้มภาพซินหัว: เปิดตัว เสวียป้า01