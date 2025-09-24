แก๊งอาชญากรเมียนมาตอนเหนือขึ้นศาลในจีน ไต่สวนคดีฆาตกรรม-ฉ้อโกงโทรคมนาคม

ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ได้พิจารณาคดีความหลักของกลุ่มอาชญากร 21 ราย ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมา ภายใต้ข้อหาต่างๆ ได้แก่ ฉ้อโกง ฆาตกรรมโดยเจตนา ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ลักพาตัว ข่มขู่กรรโชก เปิดบ่อนการพนัน จัดและบังคับค้าประเวณี กักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ รวมถึงลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด โดยการพิจารณาคดีชั้นต้นมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย. ที่ผ่านมา
สำนักงานอัยการประชาชนเมืองเซินเจิ้นได้ฟ้องร้องกลุ่มอาชญากรที่นำโดยเบย์ ซอ เชน และเบย์ หยิน ชิน ว่าใช้อิทธิพลของตระกูลเบย์ในภูมิภาคโกก้างของเมียนมาเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการ 41 แห่ง และจัดหากองกำลังติดอาวุธเพื่อคุ้มครองผู้ทำธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2009 รวมถึงสมรู้ร่วมคิดกับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ฆาตกรรมโดยเจตนา ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ลักพาตัว ข่มขู่กรรโชก เปิดบ่อนการพนัน จัดการข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย และจัดหรือบังคับค้าประเวณี
ทั้งนี้ อาชญากรรมข้างต้นส่งผลให้พลเมืองจีนเสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บหลายราย โดยเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการฉ้อโกงมีมูลค่าสูงเกิน 2 หมื่นล้านหยวน (ราว 8.93 หมื่นล้านบาท)
สำนักงานอัยการประชาชนเมืองเซินเจิ้นระบุว่าเบย์ หยิน ชิน ยังร่วมมือกับผู้อื่นลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือยาบ้าราว 11 ตัน
การพิจารณาคดีความครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งรวมถึงตัวแทนสภาผู้แทนประชาชน ที่ปรึกษาทางการเมือง ญาติของจำเลย และสาธารณชน โดยคำตัดสินจะถูกประกาศในภายหลัง
(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรรมที่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย ในนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 30 ม.ค. 2024)