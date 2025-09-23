จีนเฉ่งสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลตัวแสบ นำทีมเยือนไต้หวัน ทำลายรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

เขาเป็นตัวแสบ ชอบสร้างปัญหาบ่อนทำลายรากฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับอิสราเอล โดยมีการละเมิด “หลักการจีนเดียว” ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลให้การยอมรับหลายครั้งหลายหน
นี่คือเนื้อหาถ้อยคำส่วนหนึ่งที่สถานทูตจีนประจำอิสราเอลออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ประณามนาย โบอาซ โทโปรอฟสกี้ สมาชิกรัฐสภาอิสราเอล (Knesset) จากพรรคเยช อติด (Yesh Atid) ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมไซออนิสต์เมื่อวันอาทิตย์ ( 21 ก.ย.) หลังจากนายโทโปรอฟสกี้ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอิสราเอล-ไต้หวันได้นำสมาชิกรัฐสภาอีก 5 คน ไปเยือนกรุงไทเปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในบทความแสดงความคิดเห็นของโกลบอลไทมส์ระบุว่า เมื่อเข้าพบนาย ไล่ ชิงเต๋อ ผู้นำภูมิภาคไต้หวัน นายโทโปรอฟสกี้เรียกนายไล่อย่างเปิดเผยว่า "ประธานาธิบดี" ซึ่งเป็นการละเมิดมติของนานาชาติที่ให้การยอมรับว่า มีประเทศจีนเดียวในโลก นอกจากนั้น ยังอ้างว่าพูด "ในนามของประชาชนอิสราเอล" ในการแสดงความขอบคุณเกาะไต้หวันที่ให้การสนับสนุนอิสราเอล การกระทำที่โง่เขลาและขาดความรับผิดชอบเช่นนี้จึงถูกสถานทูตจีนประจำอิสราเอลประณามอย่างรุนแรง
หัวหน้าทีมจากอิสราเอลได้มอบปฏิญญาร่วม ซึ่งลงนามโดยสมาชิกรัฐสภา 72 คนให้กับนายไล่ เป็นปฏิญญาเรียกร้องให้ไต้หวันได้มีส่วนร่วมในเวทีหารือและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ
ด้านสำนักงานของผู้นำไต้หวันรับลูกว่า สมาชิกรัฐสภา 72 คนที่ลงนามนั้น ถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาอิสราเอล
ที่ผ่านมา นายโทโปรอฟสกี้มีการเคลื่อนไหวที่จีนมองว่าเป็นการยั่วยุหลายครั้งหลายหน โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม เขาประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย สนับสนุนไต้หวันให้เข้าร่วมในองค์การอนามัยโลก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อมาไม่นาน พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ( ดีพีพี ) ของนายไล่ ก็ประกาศแผนให้การสนับสนุนศูนย์การแพทย์ในชุมชนชาวยิวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ ซึ่งชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ เรียกทัวร์มาลงทันที
ติง หลง อาจารย์ประจำสถาบันตะวันออกกลางศึกษาของ มหาวิทยาลัยการศึกษานานาชาติเซี่ยงไฮ้ มองว่านักการเมืองผู้นี้ว่า อาจเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของชาวโลกจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ซึ่งอิสราเอลถูกกดดันอย่างหนักในเรื่องความชอบธรรมทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศและด้านจริยธรรม
ซิน เฉียง ผู้อำนวยการศูนย์ไต้หวันศึกษา มหาวิทยาลัยฟู่ตันชี้ว่า นายโทโปรอฟสกี้ไปเยือนไต้หวันหลายครั้ง เป็นเพียงการแสดงละครการเมืองเท่านั้น เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนของรัฐบาลอิสราเอลเกี่ยวกับหลักการจีนเดียวได้
สถานทูตจีนประจำอิสราเอลยังเตือนด้วยว่า สิ่งที่นายโทโปรอฟสกี้ทำลงไปนั้นมีค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ และหากยังไม่หยุดยั้งตัวเองจากปากเหววิกฤตการณ์ก็มีแต่จะพลัดตกลงไป ร่างแหลกละเอียด
ถ้อยคำที่สถานทูตใช้ครั้งนี้ดุดันรุนแรง ซึ่งนอกจากจะประณามนายโทโปรอฟสกี้แล้ว ยังเป็นการเตือนผู้ที่คิดจะกระทำการแบบเดียวกันนี้อีกด้วย นักวิเคราะห์แดนมังกรระบุ
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ / โกลบอลไทมส์