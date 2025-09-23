ปรากฏการณ์ห้างแตก! &'จ้าวลู่ซือ&' ออกงานครั้งล่าสุด แฟนๆ แห่ให้กำลังใจเพียบ พร้อมอัปเดตหลังเจอมรสุมหนัก

กำลังใจล้นทะลัก! ทำเอาห้างแทบแตกกันเลยทีเดียว เมื่อแฟนๆ ต่างหลั่งไหลมาให้กำลังใจ นักแสดงสาวที่น่ารัก อย่าง "จ้าวลู่ซือ" หลังเจอมรสุมรุมเร้าโดยเฉพาะจากค่ายต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา จ้าวลู่ซือ วัย 26 ปี ซึ่งเป็น Brand Spokesperson ของแบรนด์ Teenie Weenie ได้ปรากฏตัวขึ้น ณ ป๊อปอัพสโตร์แห่งใหม่ที่ห้างสรรพสินค้า SEG (赛格国际购物中心) ในเมืองซีอัน มณฑลส่านซี โดยแฟนๆ หลายหมื่นคนต่างมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อจับจองพื้นที่จนเต็มทั้ง 6 ชั้น
แม้จ้าวลู่ซือจะปรากฏตัวแค่เพียงเวลาสั้นๆ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่เธอก็มอบรอยยิ้ม แจกความสดใส โบกมือทักทายให้แฟนๆ อย่างเต็มที่ พร้อมเตือนแฟนๆ ด้านบนให้คำนึงถึงความปลอดภัย
ในวันนั้นเธอยังมีไลฟ์สดกับทางแบรนด์ ซึ่งกระแสตอบรับทางออนไลน์ ก็ท่วมท้นไม่แพ้ออฟไลน์ โดยมีผู้เข้าชมไลฟ์หลายล้านคน และยังสร้างประวัติศาตร์หน้าใหม่ให้กับทางแบรนด์ ด้วยยอด GMV (มูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมดที่ขายผ่านแพลตฟอร์มในช่วงเวลาที่กำหนด) บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ระหว่างไลฟ์สดจ้าวลู่ซือยังได้พูดถึงสถานการณ์ของเธอในปัจจุบัน โดยระบุว่า เธอคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคงเป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคใดๆ สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไป ก็คือความตั้งใจแรกเริ่มและความจริงใจ เธอเชื่อว่าตราบใดที่เธอยังสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ รวมทั้งความใจดี มีเมตตา ก็จะทำให้เธอพบเจอกับสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ตาม
ซึ่งนอกจากแฟนๆ ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ให้การสนับสนุนและชื่นชอบในตัวเธอ สิ่งที่เธออยากจะบอกคือ เธอรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น กลับกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันกับทำให้เธอกล้าหาญมากยิ่งขึ้น กล้าที่จะปกป้องคนที่รักเธอ ปกป้องตัวเอง และเป็นตัวเองให้มากขึ้น
หลังจากไลฟ์สดจบลง ดูเหมือนว่ากำลังใจและความรักที่ทุกคนมอบให้ จะทำให้จ้าวลู่ซือถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ โดยมีภาพขณะที่เธอกำลังร้องไห้เผยแพร่ออกมา
นับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่จ้าวลู่ซือล้มป่วย จนเดินไม่ได้ พูดไม่ได้ และป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ทำให้ต้องหยุดพักงานไปรักษาตัว ก็มีการเปิดเผยถึงความขัดแย้งระหว่างเธอกับบริษัทต้นสังกัด YinheKuyu Media (Galaxy Cool Entertainment) ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งจ้าวลู่ซือก็ยอมรับว่าเป็นความจริงที่เธอถูกใส่ร้ายและถูกคนของบริษัททำร้ายร่างกายและจิตใจ
ก่อนที่ 1 เดือนต่อมา จ้าวลู่ซือจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง พร้อมกับไม้เท้า ในงานอีเวนต์ที่นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอ โดยเธอกล่าวขอบคุณทางแบรนด์ที่เข้าใจและทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ หรือค่าชดเชยใดๆ
ต่อมาเรื่องราวของเธอกับต้นสังกัดก็เงียบหายไป กระทั่งต้นเดือนส.ค.ของปีนี้ จ้าวลู่ซือก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเวยปั๋ว พร้อมระบายความในใจเกี่ยวกับต้นสังกัด ที่บอกว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล แต่สุดท้ายเธอก็เป็นคนจ่ายเองทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีการหลอกให้ฝ่ายการเงินเซ็นเอกสาร โอนเงิน 2.05 ล้านหยวน (ประมาณ 9.1 ล้านบาท) ออกไปจากบัญชีสตูดิโอของเธอ โดยที่ไม่แจ้งให้เธอทราบ ทั้งยังกดดันเธออย่างหนัก แม้สภาพร่างกายและจิตใจของเธอจะไม่สู้ดี อีกทั้งยังปฏิเสธที่จะคืนสิทธิในการดำเนินงานของสตูดิโอให้กับเธอ ทำให้เธอสูญเสียทีมงาน และต้องแบกรับค่าชดเชยและความเสียหายต่างๆ ด้วยตนเอง
มีรายงานว่าสัญญาของเธอกับต้นสังกัด จะมีผลไปจนถึงปี 2030 และถ้าอยากยกเลิกสัญญาเธอก็ต้องยอมจ่ายเงินก้อนโต โดยอาจสูงถึง 400 ล้านหยวน (ประมาณ 1,786 ล้านบาท) ซึ่งดูเหมือนทางต้นสังกัดจะพยายามบีบให้เธอสมัครใจยกเลิกสัญญาด้วยตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจำกัดการมองเห็นข่าวสาร หรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเธอ ยกเลิกงานกะทันหัน หรือสร้างความวุ่นวายให้กับงานของเธอ และหากเธอไม่ทำตามพวกเขาก็จะฟ้องร้องในข้อหาละเมิดสัญญา
ในช่วงกลางเดือนส.ค. จ้าวลู่ซือตกเป็นประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ในโครงการสนับสนุนเกษตรกร ถึงแม้เธอจะมีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ แต่ก็ถูกโจมตีไม่หยุดหย่อน แถมยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เธอตัดสินใจปิดบัญชีเวยปั๋ว ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 30 ล้านคนลงไป แต่ทุกคนก็ยังสามารถตามไปติดตามเธอได้ในเสี่ยวหงซู
ทั้งนี้ จ้าวลู่ซือก็ยังคงสู้ไม่ท้อ โดยเธอได้เปิดบริษัทใหม่ ชื่อว่า Chengdu Ma Ning Limited Enterprise Management Co., Ltd. เพื่อทำธุรกิจในด้านแฟชั่น ซึ่งเธอเป็นผู้ถือหุ้น 90% นอกจากนี้ ยังมีการยื่นขอเครื่องหมายการค้าแบบครอบคลุม ในชื่อ "FUFUDEZHAO" พร้อมกับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเธอ ได้แก่ "DOEDIAN" และ "ROSYDOEDIAN" อีกด้วย
