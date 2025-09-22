สงครามเทคโนโลยี : เทนเซนต์ประกาศใช้ชิป AI เลือดมังกร ฝ่ามาตรการจำกัดการส่งออกมะกัน

อุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์และภาคปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) แดนมังกร ผนึกกำลังร่วมกับรัฐบาลจีน ซึ่งกำลังรณรงค์ให้ประชาชนลดการพึ่งพาชิปเซมิคอนดักเตอร์นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ชิปจากบริษัทอินวิเดียของสหรัฐอเมริกา ในท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐฯ ยังคงทุบจีนด้วยมาตรการจำกัดการขายเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อไม่ให้จีนสามารถพัฒนาก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
เทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ ผู้ดำเนินธุรกิจวิดีโอเกม ซึ่งครองรายได้มากที่สุดในโลกและเป็นเจ้าของ WeChat แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใหญ่อันดับหนึ่งในจีน เป็นบริษัทเทคโนโลยีเลือดมังกรรายล่าสุด ที่ออกมาประกาศเต็มตัวว่า สนับสนุนการใช้ชิป AI ที่ผลิตในประเทศ
บนเวทีการประชุมสุดยอดระบบนิเวศดิจิทัลระดับโลก ( Global Digital Ecosystem Summit) ที่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเทนเซ็นต์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้บริหารระดับสูงของเทนเซ็นต์คลาวด์ (Tencent Cloud) หน่วยธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของเทนเซ็นต์ประกาศว่า กำลังร่วมมือกับบริษัทชิปในประเทศหลายแห่งเพื่อนำ "ฮาร์ดแวร์ซึ่งเหมาะสมที่สุด" มาใช้ในโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลด้วย AI ของเทนเซ็นต์ นอกจากนี้ เทนเซ็นต์คลาวด์ยังกำลังแสวงหา "การลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงการสร้างพลังการประมวลผล AI ที่คุ้มค่าด้วยการใช้ชิปหลากหลายชนิดอีกด้วย
มาร์ติน เลา ประธานบริษัทเทนเซ็นต์ได้ประเมินในระหว่างการรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของบริษัทก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่า เทนเซ็นต์มีโปรเซสเซอร์เพียงพอสำหรับการฝึกAI และมีชิปสำหรับการอนุมานให้เลือกมากมาย แม้ว่านโยบายการส่งออกของสหรัฐฯ จะมีความไม่แน่นอนก็ตาม นอกจากนั้น เทนเซ็นต์ยังกำลังดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ซึ่งจะช่วยให้ชิปที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณงานได้มากขึ้น
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวในการประชุมสุดยอดของเทนเซ็นต์มีขึ้น หลังจากมีการประกาศของสำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีน (SAMR) ได้เพียงหนึ่งวันว่า อินวิเดียละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีนกรณีการเข้าซื้อกิจการบริษัทเมลลานอกซ์ เทคโนโลยีส์ ( Mellanox Technologies) ของอิสราเอลเมื่อหลายปีก่อน
ทั้งนี้ DeepSeek สตาร์ตอัปด้าน AI ของจีนเคยแถลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า โมเดล AI รุ่น V3.1 ซึ่งผ่านการอัปเดตแล้วของ DeepSeekได้รับการออกแบบมาก็เพื่อ"ชิปที่ผลิตเองในประเทศรุ่นต่อไป ซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้"
นอกจากนั้น เมื่อเดือนกรกฎาคม บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และบริษัท AI ของจีนจำนวนหนึ่งยังได้ร่วมกันก่อตั้งพันธมิตรนวัตกรรมระบบนิเวศโมเดลชิป ( Model-Chips Ecosystem Innovation Alliance ) เพื่อส่งเสริมการนำหน่วยประมวลผลที่คนจีนด้วยกันเองพัฒนา มาใช้ในโครงการด้าน AI ต่าง ๆ
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์