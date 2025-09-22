xs
วันเกิดทั้งทีพูดกันดีๆ ได้ไหม? ลูกสาวสุดเศร้า หลังเจอแม่พูดแบบนี้...

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : CTWANT)
ไม่นานมานี้ สาวคนหนึ่งได้โพสต์ระบายความในใจลงบนเวยปั๋ว เกี่ยวกับวันเกิดของเธอ ที่น่าจะเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำดีๆ แต่กลับกลายเป็นวันแห่งความเจ็บปวดและเสียใจ เพราะคำพูดจากผู้เป็นแม่

ในวันนั้นเธอตื่นแต่เช้า ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัว เพื่อถ่ายรูป ก่อนออกไปกินข้าวกับเพื่อนซี้ และกลับบ้านมานั่งแกะของขวัญที่เพื่อนๆ ส่งมาให้อย่างมีความสุข ทว่าความสุขของเธอก็หายวับไปกับตา เมื่อแม่ของเธอพูดขึ้นมาว่า "ไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันทรมานและลำบากเหรอ?" "ลูกช่วยอย่าทำให้การฉลองวันเกิดเป็นเรื่องใหญ่จะได้ไหม? ทั้งแต่งหน้า ทั้งทำอะไรแบบนั้นอีก" "ปู่กับย่าของลูกอายุมากขนาดนี้แล้วยังไม่ฉลองวันเกิดเลย คนส่วนใหญ่เขาฉลองวันเกิดกันตอนอายุ 60 ลูกจะจัดเต็มขนาดนี้ไปทำไม?"

สาวคนนี้บอกว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโต พอถึงวันเกิดของเธอทีไร ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ แค่อยู่บ้านเฉยๆ และปล่อยให้เวลาผ่านไป มากสุดก็แค่กินบะหมี่กับเค้ก แต่ปีนี้เธออยากสร้างความทรงจำดีๆ ให้กับตัวเอง เลยจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เอาไว้ล่วงหน้า

เธอบอกอีกว่า ปกติเธอไม่ค่อยแต่งหน้า แต่เพราะตั้งใจจะถ่ายรูปเก็บไว้ ก็เลยอยากให้ออกมาดูดี มีภาพสวยๆ ก็เท่านั้น

ภายหลังเธอพยายามอธิบายให้แม่ฟัง และขอให้แม่ไม่พูดแบบนั้นอีก ทว่าแม่กลับตำหนิเสียงดังลั่น ซึ่งเธอทำได้แต่เอ่ยคำขอโทษออกไปเบาๆ

“ฉันตั้งตารอวันเกิดครั้งนี้มาก แต่วันนั้นฉันไม่มีความสุขเลย” สาวคนนี้กล่าว

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "นี่คือการแบล็กเมล์ทางอารมณ์" และ "สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเมื่อคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครมาร่วมฉลองวันเกิด แต่เป็นการที่คนใกล้ตัวพูดจาบั่นทอน ทำร้ายจิตใจกันเสียมากกว่า"

ที่มา : 一句話毀了生日！她滿心歡喜過生日　母親卻冷回：這是我的受難日 (CTWANT)

