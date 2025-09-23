นทท.จีนแห่เที่ยววันชาติคึกคัก จองทริปพุ่ง แต่ไทยไม่ติดลิสต์

วันหยุด “วันชาติจีน" (1 ต.ค.) ในปี 2568 ซึ่งปีนี้ต่อเนื่องยาวถึง 8 วัน ได้จุดกระแสการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างคึกคัก โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่นิยมใช้วิธี “ลาหยุด 3 วัน พักยาว 12 วัน” เพื่อให้ได้วันหยุดรวมเกือบสองสัปดาห์ ส่งผลให้การจองตั๋วและแพ็กเกจท่องเที่ยวพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวระบุว่า วันที่ 16 กันยายนนี้จะเป็นวันพีคของการจองตั๋วรถไฟสำหรับเดินทางในช่วงวันหยุดยาว
กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18–29 ปี โดยนิยมเดินทางกับเพื่อนฝูง
Meituan Travel แพลตฟอร์มท่องเที่ยวจีนระบุว่า เป้าหมายปลายทางในประเทศยอดนิยม 10 อันดับแรก ได้แก่ เซี่ยงไฮ้, เฉิงตู, ปักกิ่ง, เซินเจิ้น, กว่างโจว, คุนหมิง, ฉงชิ่ง, ซีอาน, หนานจิง และหางโจว
ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวก็ได้รับความนิยมสูงไม่แพ้กัน โดยมีการจองล่วงหน้าไปยังเมืองต่างประเทศมากกว่า 599 เมืองทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอิตาลี ที่ยังคงครองตำแหน่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในแง่ของการค้นหาและการจองตั๋วเครื่องบิน
ในช่วงประมาณ 5 ปีมานี้ นักท่องเทียวจีนไปเที่ญี่ปุ่นมีอัตราเพิ่มขึ้นมาตลอด ข้อมูลสถิติล่าสุด ระหว่างเดือนม.ค.- ก.ค. ปี
2025 นักท่องเที่ยวจีนไปยังญี่ปุ่น เท่ากับ5.69 ล้านเที่ยว/คนคิดเป็นอัตราเพิ่มปีต่อปี47.9 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปญี่ปุ่นระหว่างเดือน ม.ค.- ก.ค. ปี 2025 รวมทั้งสิ้น24,955,400 เที่ยว/คน โดยนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนมากที่สุด
บริษัทผู้ให้บริการจองที่พักและเที่ยวบิน เช่น Booking.com และ Airbnb เผยว่า ประเทศอย่างญี่ปุ่น ยังคงเป็นที่นิยมสูงสุด โดยเมืองอย่างฟุกุโอกะ อิซุ และโอกินาวา มีอัตราการค้นหาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ขณะเดียวกัน ประเทศที่มีนโยบายวีซ่าผ่อนคลายอย่างเวียดนาม ลาว และมาเลเซีย ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะเกาะฟู้โกว๊กของเวียดนาม ที่มีอัตราการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า
จากข้อมูลของ VFS Global ผู้ให้บริการด้านวีซ่ารายใหญ่พบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมามีการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศในยุโรปเหนืออย่างไอซ์แลนด์เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า โดยนักเดินทางจีนจำนวนมากหันไปให้ความสนใจกับจุดหมายที่ไม่แมส มีลักษณะเฉพาะตัว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ "เที่ยวยาว ลึก ซึ้ง" มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของจุดหมายท่องเที่ยว "เฉพาะกลุ่ม" ยังปรากฏในประเทศอย่างสเปน โดยเกาะมายอร์กาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ส่วนเมืองคาลวาโดสในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเหล้าชื่อดัง ก็มีการค้นหาเพิ่มขึ้นกว่า 30 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองการท่องเที่ยวเป็นเพียงกิจกรรมพักผ่อนอีกต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและการแสวงหาประสบการณ์เฉพาะตัว
ผู้บริหาร Airbnb ประจำประเทศจีน นายคง จื้อชิว ให้ความเห็นว่า วันหยุดยาววันชาติในปีนี้ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่จุดกระแสการท่องเที่ยวต่างประเทศให้ลุกโชน โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานอายุ 25–29 ปี ที่ใช้ความสนใจส่วนตัวเป็นแรงขับเคลื่อนในการเดินทาง และมอง “การเดินทาง” เป็น “วิถีชีวิต” มากกว่าจะเป็นเพียงแค่การพักผ่อนตามฤดูกาล
ที่มาข่าว กลุ่มสื่อจีน