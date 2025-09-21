จีนรำลึก 94 ปี &'เหตุการณ์ 18 ก.ย.&' ทัพญี่ปุ่นเปิดฉากบุกจีน

เสียงไซเรนและระฆังดังขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในวันพฤหัสบดี (18 ก.ย.) เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 94 ปี "เหตุการณ์ 18 ก.ย." ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น
ประชาชนนับร้อยคน ซึ่งรวมถึงทหารผ่านศึกและครอบครัว รวมตัวกันที่ลานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 9.18 (9.18 Historical Museum) ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เพื่อรำลึกและสดุดีผู้ที่ต่อสู้ในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น
ผู้แทน 14 คนจากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันตีระฆังใหญ่ 14 ครั้ง ตอน 09.18 น. ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับผู้รุกรานญี่ปุ่นอันขมขื่นยาวนาน 14 ปี เสียงไซเรนและเสียงแตรยานพาหนะดังต่อเนื่องทั่วเมืองนาน 3 นาที ขณะที่ผู้คนเดินถนนต่างหยุดยืนสงบนิ่ง โดยเสิ่นหยางได้เปิดเสียงไซเรนเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ทุกปีตั้งแต่ปี 1995
อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 1931 กองทัพญี่ปุ่นได้ระเบิดช่วงทางรถไฟส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายญี่ปุ่นบริเวณใกล้เสิ่นหยาง และกล่าวหากองทัพจีนเป็นผู้ก่อเหตุเพื่อใช้เป็นข้ออ้างการบุกโจมตี ต่อมาในคืนเดียวกันกองทัพญี่ปุ่นได้ทิ้งระเบิดใส่ค่ายทหารใกล้เสิ่นหยางและเปิดฉากการรุกรานจีน
ที่มา/ภาพ สำนักข่าวซินหัว