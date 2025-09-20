หานเจิ้งหนุน &'จีน-อาเซียน&' ร่วมมือ ยกระดับประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

เมื่อวันพุธ (17 ก.ย.) หานเจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน ซึ่งร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 22 และการประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน กล่าวว่าจีนยินดีทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับการสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันสู่ระดับสูงใหม่ผ่านแนวทางเชิงรุกและมาตรการอันเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
หานกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-อาเซียนภายใต้การชี้นำเชิงยุทธศาสตร์จากคณะผู้นำของทั้งสองฝ่ายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลายเป็นต้นแบบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีพลวัตและประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และตัวอย่างอันโดดเด่นของการสร้างประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน
จีนยินดีจะทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ โดยปรับใช้แนวทางเชิงรุกและมาตรการเชิงปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งนี่จะช่วยเดินหน้าการสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันสู่ระดับใหม่ และมีส่วนส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคยิ่งขึ้น
หานเรียกร้องทั้งสองฝ่ายเสริมสร้างการจัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ให้สอดคล้องต้องกัน ร่วมเดินหน้าความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูง และทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตามแผนริเริ่มการพัฒนาโลก (GDI) แผนริเริ่มความมั่นคงโลก (GSI) แผนริเริ่มอารยธรรมโลก (GCI) และแผนริเริ่มธรรมาภิบาลโลก (GGI)
ทั้งสองฝ่ายควรเร่งการเปิดกว้างและความร่วมมือระดับภูมิภาค ร่วมสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เวอร์ชัน 3.0 และดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อย่างมีคุณภาพสูงต่อไป พร้อมกับพยายามขยายความร่วมมือทวิภาคีในกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่และรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
นอกจากนั้นหานกระตุ้นทั้งสองฝ่ายยกระดับการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อำนวยความสะดวกแก่การแลกเปลี่ยนบุคลากร และดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเพิ่มขึ้น
หานชี้ว่าจีนจะยึดมั่นการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงเพื่อมอบโอกาสแก่โลกมากขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของทุกประเทศผ่านการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของตนเอง พร้อมแสดงความหวังว่าทุกฝ่ายจะใช้ประโยชน์จากงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน เพื่อแบ่งปันโอกาสและร่วมส่งเสริมอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
(ที่มา/ แฟ้มภาพซินหัว : หานเจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ที่พิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 22 และการประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 17 ก.ย. 2025)