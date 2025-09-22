การค้า &'จีน-อาเซียน&' โตต่อเนื่อง ร่วมมือ &'เกษตร-การผลิต&' เพิ่มขึ้น

เมื่อวันอังคาร (16 ก.ย.) สำนักบริหารศุลกากรทั่วไปของจีนรายงานว่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคมของปี 2025 ด้วยแรงกระตุ้นจากความร่วมมือในภาคการเกษตรและการผลิตที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจีนและอาเซียนต่างเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันติดต่อกัน 5 ปี และอาเซียนยังเป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของจีนติดต่อกัน 8 ปีด้วย
รายงานระบุว่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างจีนกับอาเซียนในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 4.93 ล้านล้านหยวน (ราว 22 ล้านล้านบาท) ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างจีนกับอาเซียนอยู่ที่ 2.9 แสนล้านหยวน (ราว 1.3 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบปีต่อปี และคิดเป็นร้อยละ 20.1 ของปริมาณการค้าสินค้าเกษตรทั้งหมดของจีน
อาเซียนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าเกษตรหลากหลายประเภทรายใหญ่ที่สุดของจีนในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งผลไม้สดและแห้ง น้ำมันพืช และมันสำปะหลัง ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรพิเศษของจีนไปยังอาเซียน เช่น ขนนกและขนเป็ด รวมถึงอาหารสัตว์ เติบโตในระดับเลขสองหลัก
ความร่วมมือทวิภาคีในภาคการผลิตที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นช่วยผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ขณะที่การส่งออกอุปกรณ์จักรกลและชิ้นส่วนยานยนต์ของจีนไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.1 และร้อยละ 22 เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนการนำเข้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จากอาเซียนของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.4 เมื่อเทียบปีต่อปี
สำนักบริหารฯ ระบุว่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนในปี 2024 สูงเกือบ 7 ล้านล้านหยวน (ราว 31.26 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกว่า 8.7 แสนล้านหยวน (ราว 3.9 ล้านล้านบาท) ในปี 2004 ซึ่งเป็นปีที่จัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) ครั้งแรก โดยหลี่ว์ต้าเหลียง โฆษกสำนักบริหารฯ กล่าวว่าเมื่อการเจรจาเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เวอร์ชัน 3.0 เสร็จสิ้น คาดว่าความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
อนึ่ง งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 22 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 17-21 ก.ย. ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน
(ที่มา/ แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนเลือกซื้อทุเรียนมาเลเซียที่งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 21 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 28 ก.ย. 2024)