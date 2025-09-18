จีนชี้อาชญากรรมแบบเก่าแห่เข้าสู่ระบบออนไลน์ เสนอจัดตั้งแนวร่วมสยบความเหิมเกริม

จีนเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศบนเวทีการประชุมฟอรั่มความร่วมมือด้านความมั่นคงสาธารณะระดับโลก 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง เหลียนอวิ้นกัง มณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อวันพฤหัสบดี ( 18 ก.ย. )
ข้อเสนอริเริ่มดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการกำกับดูแลในระดับโลก โดยเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศและภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องในท่ามกลางสถานการณ์ ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการพัฒนารูปแบบการก่ออาชญากรรมออนไลน์ การจัดการกับแก๊งต้มตุ๋นเหล่านี้จึงต้องอาศัยความคิดที่เป็นไปแนวทางเดียวกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนในระดับสูงขึ้น และมาตรการป้องกันที่กว้างขวางกว่าเดิม
บนเวทีการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำกระทรวงมหาดไทยของจีนได้กล่าวเน้นย้ำถึงความคืบหน้าของจีนในการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างชุมชน ที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ดำเนินความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นขึ้นร่วมกับหลายประเทศ รวมถึงสเปน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว ไทยและกัมพูชา จนนำไปสู่การส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ราว 68,000 คน
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของการก่ออาชญากรรมกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยอาชญากรรมแบบดั้งเดิมกำลังถูกเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น จนกลายเป็นภัยร้ายแรงระดับโลกและท้าทายกดดันการบังคับใช้กฎหมายในทั่วโลก
การประชุมฟอรั่มความร่วมมือด้านความมั่นคงสาธารณะระดับโลก 2025 เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพุธ ( 17 ก.ย. ) โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 2,000 คนจาก 120 ประเทศ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านความมั่นคงสาธารณะในหมู่นานาประเทศ
ที่มา : โกลบอลไทมส์