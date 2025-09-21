คลิกคลิป : เปิดหอจัดแสดงอาวุธจีนที่จูไห่อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา หอจัดแสดงอาวุธจีนเปิดให้สาธารณชนเข้าชม ณ ศูนย์แสดงสินค้าการบินและอวกาศนานาชาติจีน เมืองจูไห่ มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยจัดแสดงยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศสมัยใหม่หลากหลายประเภท
ภายในหอจัดแสดง ผู้เข้าชมสามารถชมอาวุธที่จีนพัฒนาขึ้นเอง อาทิ ปืนใหญ่ขนาดลำกล้องใหญ่ เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง และขีปนาวุธร่อน
ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับรถถัง ยานเกราะ และอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆ พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ 18 รายการ เช่น การขับรถถังและการกระโดดร่ม เป็นต้น
นอกจากนี้ ภายในหอจัดแสดงยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันประเทศและวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนในเขตฮ่องกงและมาเก๊า เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า อย่างรอบด้าน
ที่มา : China Media Group