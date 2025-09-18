คลิกคลิป : ความต้องการทองคำจีนพุ่งแรง รับฤดูกาลขายสูงสุดใกล้มาถึง

ความต้องการทองคำในจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฤดูกาลขายทองคำสูงสุดกำลังใกล้เข้ามา
ราคาทองคำในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูง ทั้งราคาทองคำล่วงหน้าและราคา ณ เวลาปัจจุบัน ต่างขยับขึ้นกว่าร้อยละ 30 ทำให้ทองคำกลายเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลก
เนื่องในช่วงใกล้วันหยุดวันชาติจีนคาดว่า ความต้องการทองคำในตลาดจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจำนวนมากพากันไปที่ร้านเครื่องประดับตั้งแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเทศกาลและความเสี่ยงที่ราคาจะปรับขึ้นอีก
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุว่า ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 30-50 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผู้ค้าปลีกบางรายรายงานว่า ยอดขายทองคำเดือนส.ค.เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับเดือนก.ค.
ทั้งนี้ ราคาทองคำที่ขยับขึ้นยังส่งผลให้ความต้องการทองคำรีไซเคิลพุ่งสูง โดยราคาการรีไซเคิลปรับเพิ่มเฉลี่ย 7-8 หยวน (ประมาณ 32-36 บาท) ต่อวัน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับในช่วงสัปดาห์ก่อนที่เพิ่มเพียง 1-2 หยวน แนวโน้มดังกล่าว สะท้อนถึงความต้องการทองคำที่แข็งแกร่งและความผันผวนของตลาดทองคำในจีนที่ยังคงดำเนินต่อไป
ที่มา : China Media Group