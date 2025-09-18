จีนฉายหนัง &'731&' ในฮาร์บิน เล่าความโหดร้ายยุคญี่ปุ่นรุกรานจีน

จีนฉายภาพยนตร์เรื่อง "อีวิล อันเบาด์" (Evil Unbound) หรือ "731" รอบปฐมทัศน์ในเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับความโหดร้ายของหน่วย 731 (Unit 731) หรือหน่วยสงครามเชื้อโรคอันฉาวโฉ่ของญี่ปุ่นที่เคยตั้งอยู่ในเมืองฮาร์บินระหว่างกองกำลังญี่ปุ่นบุกรุกรานจีน
ภาพยนตร์ดังกล่าวเล่าเรื่องของหวังหย่งจาง พ่อค้าท้องถิ่น และคนอื่นๆ ผู้ถูกคุมขังใน "คุกพิเศษ" ของหน่วย 731 ที่ซึ่งพวกเขาถูกหลอกล่อด้วยคำลวงว่าจะได้อิสรภาพหากเข้าร่วมการตรวจสุขภาพร่างกายและการวิจัยเพื่อป้องกันโรค แต่สุดท้ายตกเป็นเหยื่อการทดลองอันน่าสยดสยอง ทั้งทดสอบความทนความเย็นจัด สัมผัสแก๊สพิษ และผ่าตัดหรือชำแหละร่างกายทั้งเป็น
อนึ่ง หน่วย 731 เป็นฐานวิจัยลับสุดยอดด้านสงครามชีวภาพและเคมี ก่อตั้งขึ้นที่เขตผิงฝางของเมืองฮาร์บิน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบัญชาการสงครามชีวภาพของญี่ปุ่นในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่มา/ ภาพ สำนักข่าวซินหัว