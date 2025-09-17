xs
“บะหมี่กุ้ง” ชามละ 2,188 หยวน (9,760 บาท) จุดกระแสดรามาในจีน "ไปแจ้งตำรวจได้ไหม?"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


เมื่อไม่กี่วันมานี้ เกิดประเด็นถกเถียงร้อนแรงในโซเชียลแดนมังกร เรื่อง “บะหมี่กุ้ง”ของร้านอาหารเล็กๆในเมือง   หังโจวที่มีโต๊ะสำหรับลูกค้านั่งกินแค่สองโต๊ะ เหตุเพราะราคาแพงเวอร์ชามละ 2,188 บาท หรือราว 9,760 บาท !

นาย อู๋ เจ้าของร้านฯ เล่าว่า เขาเปิดร้านขายเมนูเส้น (หรือ บะหมี่) มานานสี่ปี และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เขาได้คิดชุดเมนูเด็ดและตั้งราคาสูงลิบ ได้แก่ 1,888 หยวน 2,188 หยวน และ 2,208 หยวน

ที่ผนังร้านอาหารของนายอู๋ ติดป้ายขนาดใหญ่แจ้งราคาอาหารในชุดเมนูใหม่ พร้อมกับระบุเครื่องปรุงและปริมาณเครื่องปรุงแต่ละชนิดของเมนู เช่น เมนูเส้น “ป้านชวน”（拌川）ประกอบด้วย หอมใหญ่ 120 กรัม, ปลาสเตอเจี้ยนจีน 10 กรัม, ปลาไหล 270 กรัม, กุ้งแดง 400 กรัม, หอยเป๋าฮื้อ 210 กรัม

และถ้าเป็นเมนูเส้น “ป้านชวนซอสมะเขือเทศ”ราคา 2,208 หยวน (ราว 9,833 บาท) จะเพิ่มซอสมะเขือเทศเข้าไป 200 กรัม

ป้ายแจ้งราคาชุดเมนูเด็ดในร้านอาหารเล็กๆ ที่เมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียง (ภาพจากสื่อจีน)
สำหรับเมนูที่จุดกระแสถกเถียง คือเมนูเส้น “ป้านชวน” เป็นอาหารพื้นถิ่นของหังโจว ที่ชาวบ้านทั่วไปซื้อกินในชีวิตประจำวัน แต่ “ป้านชวน” ที่อยู่ในชุดเมนูเด็ดของร้านนายอู๋ ราคาชามละ 2,188 หยวน

นาย อู๋ คุยว่า ตั้งแต่เขานำเสนอเมนูใหม่นี้ในช่วงเดือนกว่าๆมานี้ เขาขาย “ป้านชวน” ได้สิบกว่าชามแล้ว โดยมีลูกค้ารายหนึ่งเดินทางจากเซี่ยงไฮ้เพื่อสั่งเมนูเส้นป้านชวนกลับไปกินที่บ้าน

นาย อู๋ พูดอย่างภาคภูมิใจมากว่า ฝีมือการปรุงอาหารของเขาควรค่ากับราคาอาหารที่แพงมากขนาดนั้น เขาใช้เวลา15 นาที ในการปรุงเมนูเส้นแต่ละชาม เส้นที่เขาปรุงออกมาไม่มันเยิ้มและนิ่มเกิน และรับรองว่า วัตถุดิบที่เป็นของทะเล ซื้อจากตลาดที่อยู่ตรงข้ามร้านของเขา

ในภาพคือ หน้าร้านอาหารเล็กๆ ที่มีโต๊ะแค่สองโต๊ะให้ลูกค้านั่งกิน ในเมืองหังโจว ที่ขาย “บะหมี่กุ้ง” ชามละสองพันกว่าหยวน หรือ คิดเป็นเงินไทยเกือบหมื่น จนกลายเป็นกระแสถกเถียงร้อนแรงในจีน
เมื่อข่าวเมนูเส้น "ป้านชวน" ราคาแพงเวอร์ที่คำนวณเป็นเงินไทยเหยียบหมื่นบาทนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลจีน ก็จุดกระแสถกเถียงเมนท์กันกลายเป็นหัวข้อฮอตหนึ่ง

บางเมนท์ว่า “ตั้งราคาอาหารแพงเวอร์ขนาดนี้หวังปั่นยอดวิวละซิท่า!”

“ตัวเลขราคาอาหารที่เห็นในใบเสร็จ ผมคิดว่าเป็นเงินเยนเสียอีก!”

อีกเมนท์ ว่า “ถ้าผมเจอราคาอาหารที่แพงขนาดนี้ในร้านอาหารเล็กๆแบบนี้ละก็ จะแจ้งตำรวจ”

ทนายความในสำนักงานกฎหมายในเมืองกว่างโจว กล่าวว่า ถ้าร้านอาหารติดป้ายแจ้งราคาอาหารในร้านชัดเจนและอาหารปลอดภัยผ่านการปรุงอย่างถูกสุขอนามัย ก็ไม่มีปัญหาใด ราคาอาหารจะแพงถึง 2,000 กว่าหยวนนี้ ก็ไม่ผิดกฎหมายข้อใด.



