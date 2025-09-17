ม.อู่ฮั่น ถูกจวกยับ "ทรยศชาติ" หลังติดสติกเกอร์ "สีแดงบนพนักพิงเก้าอี้สีขาว" คล้ายธงชาติญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยชื่อดังในจีน "มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น" ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังถูกกลุ่มชาตินิยมจีน “ชมพูน้อย” （小粉红/Little Pinks）วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า “ทรยศชาติ” เหตุเพราะ "เก้าอี้สีขาวติดสติกเกอร์รูปวงกลมสีแดงซึ่งดูคล้ายกับธงชาติญี่ปุ่น" ที่จัดเตรียมสำหรับงานรับน้องใหม่มหาวิทยาลัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเก้าอี้สีขาวเรียงรายเป็นแถวๆโดยที่พนักพิงของเก้าอี้ติดสติกเกอร์รูปวงกลมสีแดง
อย่างไรก็ดี จากภาพถ่ายมุมสูงแสดงให้เห็นลวดลายบนเก้าอี้ในงานฯ ที่จัดเรียงเป็นตัวอักษร “WHU” (ตัวย่อของมหาวิทยาลัย) และตัวเลข “1893” (ปีที่ก่อตั้งสถาบัน) โดยการใช้สีเสื้อผ้านักศึกษาและจุดสีต่าง ๆ ช่วยจัดแถวและการออกแบบที่กำหนดฯ
อย่างไรก็ตาม ภาพ "จุดวงกลมสีแดงบนพื้นขาว" ถูกชาวเน็ตบางกลุ่มตีความว่า เหมือนธงชาติญี่ปุ่น ทำให้เกิดกระแสไม่พอใจรุนแรงในโซเชียลมีเดียจีน โดยเฉพาะกลุ่มชาตินิยม "ชมพูน้อย" ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีชาติอย่างเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า การตกแต่งเก้าอี้ดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางการจัดสีเพื่อประโยชน์ในการถ่ายภาพทางอากาศเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาแสดงสัญลักษณ์ของชาติใด
พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยยอมรับว่า ละเลยการตรวจสอบที่รัดกุมในรายละเอียด และให้คำมั่นว่าจะเข้มงวดในการออกแบบสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นในอนาคต
เหตุการณ์นี้สะท้อนกระแส ความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ และ ชาตินิยมดิจิทัล ที่ยังคงรุนแรงในสังคมจีน โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งกับจีนในอดีต