สหรัฐฯ โยนบาปให้จีน กล่าวหาว่าเป็นผู้ต่ออายุสงครามรัสเซีย-ยูเครน

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา คีธ เคลล็อก (Keith Kellogg) ผู้แทนพิเศษสหรัฐฯ ด้านปัญหายูเครน เดินทางเยือนกรุงเคียฟอย่างเป็นทางการ และในวันที่ 13 กันยายน เขากล่าวระหว่างร่วมงานประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปแห่งยัลตาว่า สงครามในยูเครนจะจบลง “ทันทีวันพรุ่งนี้” หากจีนหยุดให้การสนับสนุนรัสเซีย พร้อมระบุว่ารัสเซียกำลังตกเป็น “ลูกไล่” ของจีน
คำกล่าวหาดังกล่าวถูกมองว่าเป็นความพยายามของวอชิงตันในการโยนภาระต้นเหตุความขัดแย้งให้กับจีน ท่ามกลางแรงกดดันในประเทศและความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมกราคม ณ ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตรองผู้แทนถาวรจีนประจำยูเอ็น นายเกิ่ง ส่วง ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ว่า
“ข้อกล่าวหาทั้งสามข้อที่ว่าจีนจัดหาอาวุธ ให้การเมืองสนับสนุน และเป็นฝ่ายที่ยืดสงคราม—ล้วนเป็นคำโกหกทั้งสิ้น”
เกิ่ง ส่วง ชี้ว่า ถ้าจีนให้ความช่วยเหลือทางทหารจริง สถานการณ์ในสนามรบคงไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ และจีนไม่จำเป็นต้องส่งทูตพิเศษเพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพหรือเข้าร่วมกลุ่ม “เพื่อนของสันติภาพ” กับประเทศในกลุ่ม Global South
แหล่งข่าวทางการของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเผยว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ เรียกร้องให้สหภาพยุโรปเก็บภาษีสินค้าจีนและอินเดียในอัตราสูงสุดถึง 100% โดยอ้างว่าเป็นมาตรการกดดันรัสเซียเพื่อยุติสงคราม
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเรียกร้องให้ชาติสมาชิก NATO ยุติการซื้อพลังงานจากรัสเซีย และสนับสนุนให้เพิ่มภาษีต่อจีนอีกด้วย โดยระบุว่าจีนมี “อิทธิพลเหนือรัสเซีย” และการเก็บภาษีเช่นนี้จะช่วยยุติสงคราม
เคลล็อกยังกล่าวอีกว่า ยูเครนได้พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จน “แซงหน้าสหรัฐฯ” ไปแล้ว โดยมองว่าโดรนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนรูปแบบสงครามสมัยใหม่
เซเลนสกีเผยว่า ได้บรรลุข้อตกลงกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการขายโดรนยูเครนให้สหรัฐฯ มูลค่าอาจสูงถึง 300,000 ล้านบาท
ยูเครนยังร่วมมือกับบริษัท Swift Beat จากสหรัฐฯ เพื่อผลิตโดรนหลายแสนลำ
เคลล็อกระบุว่า รัสเซียอาจอ้างความคืบหน้าในดอนบาสหรือโดเนตสค์ แต่หากวัดผลจากการเคลื่อนตัวในระดับ “เมตร” แทน “ไมล์” ก็ถือว่าไม่มีความสำเร็จที่แท้จริง พร้อมเตือนว่าสงครามนี้มีราคาที่รัสเซียต้องจ่ายอย่างมหาศาล
กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า จีนไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวและการใช้อำนาจนอกเขตอำนาจของกฎหมาย
“สงครามภาษีไม่มีผู้ชนะ การบีบบังคับไม่ช่วยแก้ปัญหา ความหวังของเราคือทุกฝ่ายจะร่วมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาทางการเมือง เพื่อยุติวิกฤตยูเครนโดยเร็ว” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ