“ติ๊กต็อก” ต้องให้บริการในสหรัฐฯต่อไป มิเช่นนั้น เจรจาการค้าไม่คืบหน้าแน่

จีนส่งสัญญาณเตือนสหรัฐอเมริกา การให้บริการอย่างต่อเนื่องของติ๊กต็อก ( TikTok ) ในสหรัฐฯเป็น สิ่งจำเป็นที่จะทำให้การเจรจาการค้ารอบ 4 ที่กรุง มาดริด ประเทศสเปนประสบความคืบหน้า
เงื่อนไขดังกล่าวปรากฏอยู่ในบทความแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลี ( People's Daily ) ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันอาทิตย์ ( 14 ก.ย. ) ก่อนหน้าคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯและจีนจะเดินทางถึงสเปนเพียงไม่กี่ชั่วโมง
บทความเน้นย้ำว่า จีนเปิดกว้างในการเจรจาประเด็นการค้าต่าง ๆ กับสหรัฐฯ แต่รัฐบาลวอชิงตันต้องกำหนดเงื่อนไข “ที่เปิดกว้าง ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ” ต่อบริษัทจีน ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นติ๊กต็อกของจีนด้วย
“หากสหรัฐฯ ยืนกรานทำลายผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทจีน จีนก็จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นอย่างแน่วแน่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสิทธิตามกฎหมายของบริษัทจีน”
การเจรจาการค้าที่กรุงมาดริดเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ( 14 ก.ย. ) และกำหนดหารือกันนาน 4 วัน โดยฝ่ายสหรัฐฯนำโดยนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลัง นายเจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ฝ่ายจีนนำโดยนายเหอ หลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีและนายหลี่ เฉิงกัง หัวหน้าคณะเจรจาการค้า
การเจรจารอบนี้คาดว่าจะมุ่งหารือในประเด็นสำคัญ เช่น การขึ้นอัตราภาษีศุลกากรฝ่ายเดียว การควบคุมการส่งออกและอนาคตของบริษัทเทคโนโลยีจีน
สหรัฐฯ ขีดเส้นตายให้ไบต์แดนซ์บริษัทแม่ ขายกิจการติ๊กต็อกในสหรัฐฯ ภายในวันพุธที่ 17 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลื่อนเส้นตายให้ติ๊กต็อกแล้ว 3 ครั้ง หลังจากรัฐสภาสหรัฐฯลงมติเห็นชอบเมื่อปีก่อนให้ขายกิจการภายในวันที่ 19 มกราคม 2568 มิเช่นนั้นจะถูกห้ามการให้บริการในสหรัฐฯ โดยอ้างเหตุผลข้อกังวลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ เนื่องจากติ๊กต็อกมีฐานข้อมูลผู้ใช้บริการชาวอเมริกันจำนวนมหาศาล ขณะที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯมีคำตัดสินยืนยันตามมติของรัฐสภา
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังคงยืนยันว่า ติ๊กต็อกดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย และข้อกล่าวหาเรื่องการนำข้อมูลชาวอเมริกันไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเป็นการแทรกแซงทางการเมือง
ชาติเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองจัดการเจรจาการค้ามาแล้ว 3 รอบ เพื่อพยายามคลี่คลายความขัดแย้ง ที่เคยร้อนระอุจากการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้กันอย่างดุเดือดเมื่อเดือนเมษายน
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์