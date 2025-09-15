จากเด็กตาบอดถูกทอดทิ้ง ไร้ซึ่งความหวัง สู่ชีวิตใหม่ในสหรัฐฯ และการเป็นวิศวกรการบินบริษัทระดับโลก

ในเรื่องร้ายๆ ก็ยังมีเรื่องดี! เรียกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับ "เว่ยหมินแพทริค" ชายตาบอดชาวจีน ซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรการบินบริษัทดัง และอาศัยอยู่ที่รัฐแอละบามา สหรัฐอเมริกา หลังเขาได้แชร์เรื่องราวชีวิตสุดแสนจะอาภัพ ก่อนที่ชะตาชีวิตจะพลิกผัน จนทำให้เขามีทุกวันนี้ลงบนโซเชียลมีเดียแดนมังกร
โดยแพทริคเกิดมาพร้อมกับภาวะจอประสาทตาเสื่อมแต่กำเนิด ครอบครัวที่แท้จริงของเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านยากจนแห่งหนึ่งของมณฑลกว่างซี
พ่อของเขาเสียชีวิตไปตอนเขาอายุ 5 ขวบ ส่วนแม่ก็หายตัวไป ทิ้งเขาไว้ให้ปู่กับย่าและพี่สาวที่โตกว่าเขาเป็นคนดูแล ด้วยความที่ปู่เป็นคนติดเหล้า ส่วนย่าก็ไม่สนใจใยดีเขาสักเท่าไหร่ ปล่อยให้เขาต้องทนหิวอยู่เป็นประจำ ด้านพี่สาวที่เป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียว แม้จะใส่ใจแต่ก็อยู่ไกลกัน ชีวิตของเขาจึงค่อนข้างลำบาก
แพทริคจำได้ว่าปู่พยายามทอดทิ้งเขาถึง 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย ปู่ผลักเขาตกลงไปในทะเลสาบ ซึ่งหลังจากได้รับการช่วยเหลือ แพทริคในวัย 7 ขวบก็ถูกส่งตัวไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ก่อนที่เขาก็สูญเสียการมองเห็นไปอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาได้พบกับหญิงชาวอเมริกันที่มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่จีน ผู้เปลี่ยนชีวิตและโลกทั้งใบของเขา หลังเธอรับเขาเป็นลูกบุญธรรม
แพทริคย้ายตามพ่อแม่บุญธรรมกลับอเมริกาตอนอายุ 10 ขวบ โดยถูกเลี้ยงดูร่วมกับลูกอีก 3 คนของพวกเขา แม้เขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆ แต่แม่บุญธรรมก็ปฏิบัติกับเขาอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เธอมีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น คอยสอนให้เขารู้จักพึ่งพาตนเอง ทั้งยังมอบความรัก ความอบอุ่น ความรู้ รวมทั้งคอยสนับสนุนเขาอยู่เสมอ
สิ่งเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมและเป็นแรงผลักดันให้แพทริคสามารถคว้าใบปริญญา ทั้งในด้านดนตรีและวิศวกรรมการบินและอวกาศเอาไว้ได้
ตามรายงาน แพทริคได้รับการยกย่องจากอาจารย์ผู้สอน ว่าเป็น “นักเรียนที่ยอดเยี่ยม” เพราะเขาไม่เคยใช้ความตาบอดของตัวเองมาเป็นข้ออ้างในการเรียน
แพทริคยอมรับว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น เพราะมองไม่เห็นเลยต้องจดจำโน้ตและคีย์ทุกตัวในการเรียนเปียโน อีกทั้ง ต้องฝึกตัวเองให้เข้าใจและเห็นภาพโครงสร้างของเครื่องบิน เพื่อที่จะสามารถจดจ่อกับการเรียนได้
"ผมจะซาบซึ้งในพระคุณของแม่ (แม่บุญธรรม) ตลอดไป ถ้าไม่มีแม่ ผมคงไม่ได้เป็นผมในทุกวันนี้" "ทุกสิ่งที่ผมมีล้วนมาจากความรักและการสนับสนุนของแม่ รวมทั้งความเชื่อมั่นในตัวผมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ผมจะเชื่อในตัวเองเสียอีก” ข้อความที่แพทริคโพสต์ลงบนโซเชียล
ปัจจุบัน แพทริคทำงานเป็นวิศวกรการบินที่แอร์บัส (Airbus) บริษัทผลิตอากาศยานชั้นนำระดับโลก โดยเขาใฝ่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์การนาซา (NASA) ในสักวันหนึ่ง
ทั้งนี้ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แพทริคได้เดินทางมาเที่ยวที่จีน แม้เขาจะไม่ได้ตามหาแม่ผู้ให้กำเนิด หรือปู่กับย่า แต่เขาก็เข้ารับการตรวจดีเอ็นเอ ด้วยความหวังที่จะได้พบพี่สาวของเขาอีกครั้ง
เรื่องราวของแพทริคสร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมาย พร้อมคอมเมนต์ เช่น “พ่อแม่บุญธรรมของคุณเป็นเหมือนนางฟ้า พวกเขามอบปีกให้คุณได้โบยบิน” และ “ฉันเคยเลือกที่จะยอมแพ้ เมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก แต่หลังจากอ่านเรื่องราวของคุณแล้ว ฉันจะสู้ต่อไปเพื่อความฝัน คุณเป็นแบบอย่างของฉันนะ!”
ที่มา : Blind China orphan turned US aircraft engineer recalls being pushed into lake by grandpa (SCMP)