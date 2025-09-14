ตำรวจโซลคุมเข้มห้ามประชาชนจัดม็อบต้านจีน ป้องกันเหตุวุ่นวาย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ตำรวจเกาหลีใต้ประกาศห้ามกลุ่มภาคประชาชนจัดชุมนุมต่อต้านจีนบริเวณ “ย่านมยองดง” ใจกลางกรุงโซล โดยเฉพาะบริเวณถนนคนเดินและรัศมี 100 เมตรจากสถานเอกอัครราชทูตจีน พร้อมกำชับห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือแสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจกระทบต่อนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า มาตรการนี้จะถูกใช้กับกิจกรรมชุมนุมในย่านมยองดงทุกกลุ่มในอนาคต เพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายซ้ำรอย ขณะที่สื่อเกาหลีหลายแห่งเชื่อว่า การดำเนินการของตำรวจสอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดี “อี แจมยอง” ที่แสดงความไม่พอใจต่อการชุมนุมต้านจีนในย่านดังกล่าว และสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาทางยุติปัญหาอย่างเด็ดขาด
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในมยองดงออกมาสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล โดยระบุว่า ในช่วงที่มีกลุ่มชุมนุมตะโกนถ้อยคำหยาบคายใส่นักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากนั้น ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายตกใจและเดินออกจากร้านกลางคัน
“เรากังวลว่า หากปล่อยให้สถานการณ์แย่ลง จะทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวเสียหายหนักกว่านี้ แต่ตอนนี้เราโล่งใจแล้ว” ตัวแทนสมาคมร้านค้ามยองดงกล่าว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สมาคมผู้ค้าในย่านมยองดงได้ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจนัมแดมุน เพื่อร้องเรียนว่า การชุมนุมต่อต้านจีนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้นกำลังส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว พร้อมขู่ว่า หากเกิดความเสียหายต่อเนื่อง อาจต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มผู้จัดการชุมนุม
นโยบายจำกัดการชุมนุมในย่านมยองดงเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนแบบหมู่คณะ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเกาหลี