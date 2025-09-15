ผู้บริโภคเยอรมันยิ้ม สินค้าจีนเจอกำแพงภาษีมะกันเผ่นหนี

การปรับขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ผู้ผลิตสินค้าจีนแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกไปยังเยอรมนีแทน ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิตแดนมังกรและผู้บริโภคแดนเบียร์
สำนักงานสถิติของเยอรมนีรายงานว่า ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 ( มกราคม-กรกฎาคม ) เยอรมนีนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ10.5 เป็น 97,600 ล้านยูโร (114,230 ล้านดอลลาร์) ขณะที่การนำเข้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ราว 796,600 ล้านยูโร
จีนมีการส่งออกสินค้าไปยังเยอรมนีเพิ่มสูงขึ้น มากกว่าอัตราการนำเข้าทั้งหมดของเยอรมนีในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 ถึง 2 เท่า สถาบันวิจัยการจ้างงาน (IAB) ระบุ
ตามการวิเคราะห์ของ IAB ซึ่งเลือกศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม-มิถุนายน โดยอ้างอิงข้อมูลของสำนักงานสถิติเยอรมนีนั้น ตัวเลขที่ปรับตามราคาและปฏิทิน ( price- and calendar-adjusted figures) บ่งชี้ว่า เยอรมนีนำเข้าทองแดงจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 เครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ของเล่น เกม และอุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12
เอนโซ เวเบอร์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการคาดการณ์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของ IAB ระบุว่า แม้สินค้าจีนยังไม่ล้นทะลักทั่วทั้งตลาดเยอรมนี แต่ก็มีสินค้าบางกลุ่มที่เห็นผลกระทบได้อย่างชัดเจน
บริษัทที่ปรึกษา Aevean แจ้งว่า มูลค่าการขนส่งสินค้าในภาคอีคอมเมิร์ซของจีนไปยังสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมลดลงร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากสหรัฐฯ รีดภาษี
เวเบอร์มองว่า อาจเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคในเยอรมนี ที่ผู้ผลิตจีนหลายรายมีแนวโน้มส่งสินค้ามาขายในยุโรป เมื่อสินค้าไม่ได้ส่งไปขายในสหรัฐฯอีกแล้วย่อมทำให้อุปทานเพิ่มขึ้น คนเยอรมันจะได้ซื้อสินค้าในราคาถูกลงกันคราวนี้
แต่เขาก็เตือนด้วยว่า ความโน้มเอียงที่จะนำเข้าสินค้าจากจีนมากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคารุนแรงในเยอรมนีและอัตรากำไรถูกบีบลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่ผู้ผลิตจีนได้เปรียบด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง
ที่มา : รอยเตอร์