ศาลจีนสั่งหนุ่มปัสสาวะใส่หม้อไฟ "ไหตี่เลา" ชดใช้ค่าเสียหาย 11 ล้าน พ่อแม่ร่วมรับผิดฐานละเลย

เหตุการณ์สะเทือนวงการร้านอาหารชื่อดัง "ไห่ตี้เหลา" กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลังศาลประชาชนกรุงเซี่ยงไฮ้มีคำพิพากษาในคดีที่วัยรุ่นสองราย อายุ 17 ปี ปัสสาวะใส่หม้อไฟในร้าน แล้วบันทึกคลิปเผยแพร่บนโซเชียล โดยศาลสั่งให้เยาวชนทั้งสองและบิดามารดา ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายรวม 2.2 ล้านหยวน (ราว 11.5 ล้านบาท) พร้อมลงประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ขณะวัยรุ่นทั้งสองรับประทานอาหารในห้องส่วนตัวของร้านไห่ตี้เหลา ก่อนจะยืนขึ้นบนโต๊ะแล้วปัสสาวะใส่หม้อไฟ พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอไว้ หนึ่งในนั้นได้นำคลิปไปโพสต์ในโซเชียลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทำให้คลิปแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ก่อกระแสวิจารณ์อย่างหนักในสังคมจีน
หลังเหตุการณ์ บริษัทแม่ในเสฉวนและบริษัทผู้ดำเนินกิจการในเซี่ยงไฮ้ ออกแถลงการณ์ขอโทษลูกค้า และดำเนินมาตรการรุนแรง เช่น ทำลายภาชนะทั้งหมดในร้าน เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งร้าน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ และคืนเงินให้ลูกค้ากว่า 4,100 ราย พร้อมชดเชยเพิ่มสิบเท่า
ต่อมา บริษัทผู้เสียหายยื่นฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายกว่า 23 ล้านหยวน แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการชดเชยสิบเท่าของร้านเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการละเมิดของผู้กระทำผิด จึงไม่สามารถบังคับให้ชดใช้ทั้งหมดได้
ศาลระบุว่า วัยรุ่นทั้งสองมีเจตนาชัดเจนในการกระทำ และรู้ว่าการเผยแพร่คลิปอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท แต่ก็ยังเลือกกระทำ จึงถือว่าร่วมกันละเมิดสิทธิและทรัพย์สินของร้าน ทั้งยังสร้างความอึดอัดแก่สาธารณชนจนร้านต้องดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์และฆ่าเชื้ออย่างกว้างขวาง
แม้ว่าวัยรุ่นทั้งสองยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ศาลเห็นว่ามีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบต่อผลจากการกระทำ จึงให้ร่วมแสดงคำขอโทษ และให้บิดามารดาของทั้งสองร่วมรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายทางการเงิน รวมทั้งสิ้น 2.2 ล้านหยวน
ศาสตราจารย์จู เสี่ยวเจ๋อ จากมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้ ระบุว่า คดีนี้สะท้อนความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมของบุตรหลาน พร้อมย้ำว่า “แม้เป็นเยาวชน แต่เมื่อก่อความเสียหายต่อสังคมและธุรกิจ ย่อมต้องรับผิดทางกฎหมาย เพื่อเป็นการเตือนสังคมและสร้างวินัย”