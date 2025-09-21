ชายจีนใช้เบ็ดตกปลา ช่วยชีวิตหนุ่มเบนซ์ขับรถตกน้ำรอดตายหวุดหวิด

ชายชาวจีนวัย 40 ปี ขับรถเบนซ์พลาดตกลงแม่น้ำเจียหลิงที่เมืองหนานชง มณฑลเสฉวน โชคดีมีชาวตกปลาที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ใช้คันเบ็ดโยนสายออกไปช่วยชีวิตไว้ได้อย่างหวุดหวิด
เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กันยายน รถเบนซ์สีดำคันหนึ่งพลิกตกลงจากสะพานชิงจวี้ กลางแม่น้ำเชี่ยวกราก ท่ามกลางฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ คนขับพยายามเปิดหลังคารถเพื่อหนีออกมา แต่เนื่องจากว่ายน้ำไม่เป็น จึงลอยอยู่กลางกระแสน้ำโดยเกาะแผ่นโฟมชั่วคราวไว้รอดตาย
ขณะเดียวกัน หวัง ฉีชี่ วัย 40 ปี ซึ่งกำลังตกปลาอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ พร้อมลูกชายวัย 8 ขวบ ได้ยินเสียงรถตกน้ำและตะโกนขอความช่วยเหลือ จึงรีบวิ่งคว้าเบ็ดตกปลายาวกว่า 8 เมตรไปช่วยโยนสายเบ็ดไปยังชายที่กำลังลอยคอกลางแม่น้ำ
แม้กระแสน้ำจะเชี่ยวจัด แต่ชายผู้เคราะห์ร้ายสามารถคว้าปลายสายเบ็ดไว้ได้ หวังจึงค่อย ๆ ดึงเข้าฝั่งอย่างระมัดระวังจนรอดชีวิตขึ้นฝั่ง โดยไม่บาดเจ็บรุนแรง
หวังเผยว่า ตนไม่ได้คิดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ แค่ทำตามสัญชาตญาณมนุษย์ “ผมเองก็เป็นพ่อคน อยากให้ลูกเห็นว่าเราต้องช่วยคนเมื่อมีโอกาส” เขากล่าว
ในวันต่อมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่เพื่อกู้ซากรถที่จมลงใต้น้ำลึกกว่า 10 เมตร โดยใช้ระบบตรวจจับด้วยคลื่นเสียง เนื่องจากสภาพน้ำขุ่นและเชี่ยวเกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุที่ทำให้รถตกลงแม่น้ำ โดยคนขับให้การเบื้องต้นว่า หักพวงมาลัยกะทันหันเพื่อหลบสิ่งกีดขวางริมถนนซึ่งไม่มีแนวกั้นริมตลิ่ง จึงเสียหลักพลิกตกน้ำ
ที่มา กลุ่มสื่อจีน