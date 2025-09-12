ความสำเร็จครั้งสำคัญ! จีนเปิดสะพานขึงเคเบิลที่ยาวที่สุดในโลกข้ามแม่น้ำแยงซี

จีนเปิดใช้งาน "สะพานฉางไท่ข้ามแม่น้ำแยงซี" (Changtai Yangtze River Bridge) อย่างเป็นทางการในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศ ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองฉางโจว (Changzhou) และ ไท่โจว (Taizhou) ลดเวลาการเดินทางจากเดิมมากกว่าหนึ่งชั่วโมงให้เหลือเพียง 20 นาที
สะพานแห่งนี้มีความยาวรวม 10.3 กิโลเมตร โดยมีช่วงกลาง (main span) ที่ยาวถึง 1,208 เมตร นับเป็น สะพานขึงเคเบิลที่ยาวที่สุดในโลก และยังเป็นสะพานแรกที่รวมการจราจร 3 ประเภทไว้ในโครงสร้างเดียว ได้แก่ ทางด่วน รถไฟความเร็วสูง และถนนทั่วไป ซึ่งเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมครั้งสำคัญของจีน
จุดเด่นสำคัญของสะพานฉางไท่คือดาดฟ้าสะพานที่ไม่สมมาตร (asymmetric lower deck) ด้านหนึ่งเป็นทางรถไฟความเร็วสูง 200 กม./ชม. อีกด้านเป็นถนนทั่วไป นับเป็นครั้งแรกที่รูปแบบเช่นนี้ถูกนำมาใช้ในสะพานขนาดใหญ่ ซึ่งโดยปกติวิศวกรจะต้องจัดให้รถไฟอยู่ตรงกลางเพื่อรักษาสมดุล เนื่องจากน้ำหนักของระบบรถไฟมากกว่าถนนถึง 3 เท่า
ฉิน ซุ่นเฉวียน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์จาก China Railway Group ผู้ออกแบบสะพาน กล่าวว่า แม้การจัดให้รถไฟอยู่ตรงกลางจะรักษาสมดุลได้ดี แต่กลับสร้างปัญหาในการเชื่อมต่อกับถนนในเมือง เพราะช่องทางจราจรถูกบีบให้ต้องวกกลับ ลอดใต้รางรถไฟก่อนจะรวมตัวกันใหม่ ทำให้เสียพื้นที่เมือง และขัดขวางการเข้าถึงของรถฉุกเฉิน
เพื่อรักษาความสมดุลในโครงสร้างที่ไม่สมมาตรนี้ ทีมวิศวกรต้องปรับแรงดึงของเคเบิลด้านรถไฟอย่างละเอียด แม้จะทำให้สะพานอยู่ในระดับแนวระนาบ แต่ก็เกิดปัญหาใหม่คือ การเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์ถ่วงไปยังด้านถนนที่เบากว่า ซึ่งต้องมีการปรับสมดุลเพิ่มเติมภายหลัง
สะพานฉางไท่ใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปี และเป็นผลจากเทคโนโลยีวิศวกรรมระดับแนวหน้าหลายประการ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ยังมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเสริมความเชื่อมโยงในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta) หนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของจีน
ที่มา กลุ่มสื่อจีน