ไวรัล! สาวงามชาวทิเบต ฉายา "ซองเฮเคียวแห่งแชงกรีล่า" ผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทิเบตให้กลับมาคึกคัก

เรียกว่าเป็นสาวงามที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว! สำหรับ "หย่งจง" หรือ "ตัวหม่า" หญิงสาวชาวทิเบต วัย 27 ปี ซึ่งทำงานเป็นนักแสดงอยู่ที่คฤหาสน์ถูซี ในเมืองเซียงเก๋อหลี่ลา หรือแชงกรีลา แคว้นปกครองตนเองตี๋ชิ่ง กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน)
ตามรายงาน หย่งจงกลายเป็นไวรัล เพราะหน้าตาที่คล้ายกับซุปตาร์แดนกิมจิ อย่าง "ซอง เฮเคียว" โดยความนิยมของเธอมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผู้คนจำนวนมาก ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ต่างหลั่งไหล แห่เดินทางกันมาที่แชงกรีลา เพื่อมาชมความงามของเธอโดยเฉพาะ
หย่งจงเกิดในอำเภอเต๋อชิน ซึ่งอยู่ห่างจากแชงกรีล่าประมาณ 4 ชั่วโมง เธอเข้ามาทำงานในฐานะเด็กเสิร์ฟประจำคฤหาสน์แห่งนี้ หลังจากเรียนจบเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดง
ปัจจุบัน เธอมีผู้ติดตามบนโซเชียลถึง 290,000 คน และกลายเป็นดาวเด่นประจำคฤหาสน์ถูซี คอยโชว์ร้องและเต้น ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมสไตล์ทิเบตให้กับแขกที่มาเยือน
ว่ากันว่าบรรดาผู้ที่มาชมการแสดงของเธอนั้น นอกเหนือจากชาวจีน ก็มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้อยู่ด้วย
“ฉันไม่กล้าไปเมืองอื่น เพื่อไปหาคนที่ฉันชอบ ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆ ที่ใครสักคนทำแบบนั้นเพื่อให้ได้พบฉัน” หย่งจงกล่าว
หย่งจงบอกว่า เธอเลือกที่จะลาหยุดเฉพาะตอนที่ป่วยหนัก หรือไม่ก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องกลับไปเต๋อชินเท่านั้น
เธอพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อถ่ายรูปกับแฟนๆ ทุกคน เพราะไม่อยากทำให้พวกเขาผิดหวัง
แฟนๆ หลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เพียงหลงใหลในความงามของเธอ หากยังชื่นชอบท่าทางที่สง่างามของเธอด้วย พร้อมมองว่า "เธอมีความงามเฉพาะตัว ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนดัง"
ทั้งนี้ ด้วยความนิยมของเธอ แม้แต่หน่วยงานบริหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่น ก็ยังปฏิบัติกับเธอเสมือนว่าเป็นทูตการท่องเที่ยว
