ไวรัล! สาวงามชาวทิเบต ฉายา "ซองเฮเคียวแห่งแชงกรีล่า" ผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทิเบตให้กลับมาคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สาวงามชาวทิเบต ฉายา ซองเฮเคียวแห่งแชงกรีล่า ผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทิเบตให้กลับมาคึกคัก (ภาพจาก : สื่อเกาหลีใต้ และ โต่วอิน)
เรียกว่าเป็นสาวงามที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว! สำหรับ "หย่งจง" หรือ "ตัวหม่า" หญิงสาวชาวทิเบต วัย 27 ปี ซึ่งทำงานเป็นนักแสดงอยู่ที่คฤหาสน์ถูซี ในเมืองเซียงเก๋อหลี่ลา หรือแชงกรีลา แคว้นปกครองตนเองตี๋ชิ่ง กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน)

ตามรายงาน หย่งจงกลายเป็นไวรัล เพราะหน้าตาที่คล้ายกับซุปตาร์แดนกิมจิ อย่าง "ซอง เฮเคียว" โดยความนิยมของเธอมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

เนื่องจากผู้คนจำนวนมาก ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ต่างหลั่งไหล แห่เดินทางกันมาที่แชงกรีลา เพื่อมาชมความงามของเธอโดยเฉพาะ

หย่งจงและนักท่องเที่ยว (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ และ สื่อจีน)
หย่งจงเกิดในอำเภอเต๋อชิน ซึ่งอยู่ห่างจากแชงกรีล่าประมาณ 4 ชั่วโมง เธอเข้ามาทำงานในฐานะเด็กเสิร์ฟประจำคฤหาสน์แห่งนี้ หลังจากเรียนจบเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดง

ปัจจุบัน เธอมีผู้ติดตามบนโซเชียลถึง 290,000 คน และกลายเป็นดาวเด่นประจำคฤหาสน์ถูซี คอยโชว์ร้องและเต้น ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมสไตล์ทิเบตให้กับแขกที่มาเยือน

ว่ากันว่าบรรดาผู้ที่มาชมการแสดงของเธอนั้น นอกเหนือจากชาวจีน ก็มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้อยู่ด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถชมโชว์การแสดง พร้อมรับประทานอาหารทิเบต ภายในคฤหาสน์ถูซี (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
“ฉันไม่กล้าไปเมืองอื่น เพื่อไปหาคนที่ฉันชอบ ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆ ที่ใครสักคนทำแบบนั้นเพื่อให้ได้พบฉัน” หย่งจงกล่าว

หย่งจงบอกว่า เธอเลือกที่จะลาหยุดเฉพาะตอนที่ป่วยหนัก หรือไม่ก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องกลับไปเต๋อชินเท่านั้น 
เธอพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อถ่ายรูปกับแฟนๆ ทุกคน เพราะไม่อยากทำให้พวกเขาผิดหวัง

หย่งจง (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ และ สื่อจีน)
แฟนๆ หลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เพียงหลงใหลในความงามของเธอ หากยังชื่นชอบท่าทางที่สง่างามของเธอด้วย พร้อมมองว่า "เธอมีความงามเฉพาะตัว ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนดัง"

ทั้งนี้ ด้วยความนิยมของเธอ แม้แต่หน่วยงานบริหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่น ก็ยังปฏิบัติกับเธอเสมือนว่าเป็นทูตการท่องเที่ยว

Song Hye Kyo in Shangri-La (Deqin Girl-Yongzong) 

ที่มา : Tibetan woman in China resembles Korean superstar actress Song Hye-kyo, draws visitors to eatery (SCMP)
Tibetan Woman Looks Like Song Hye-kyo Contributes to Revitalizing Tour (SportsChosun)
邂逅香格里拉“宋慧乔” (SOLO MAGAZINE)

