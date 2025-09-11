AirAsia เจรจาซื้อเครื่องบินโดยสาร “เมด อิน ไชน่า” C919

สายการบิน แอร์ เอเชีย กำลังเจรจาซื้อ C919 โดยการเจรจาซื้อเครื่องบินโดยสารที่ผลิตใจจีนนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ตอบสนองความต้องการในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประชากรถึง 700 ล้านคน ในขณะที่ความสัมพันธ์ธุรกิจระหว่างจีนและอาเซียนกำลังโตวันโตคืน
โทนี่ เฟอร์นานเดส ซีอีโอของแคปปิตอบ เอ (Capital A) บริษัทแม่ของสายการบิน แอร์เอเชีย เปิดเผยการเจรจาซื้อเครื่องบินโดยสารจีน C919 ในการประชุมสุดยอดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Summit) ที่ฮ่องกงเมื่อวันพุธ(10 ก.ย.)
โทนี่ เฟอร์นานเดส กล่าวว่า แอร์เอเชียเป็นสายการบินต่างชาติรายแรกที่ร่วมมือกับ โคแมค (Comac) ในสัญญาซื้อขายเครื่องบินโดยสาร C919
สำหรับเครื่องบินโดยสาร C919 ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินของรัฐจีน โคแมค C919 เป็นเครื่องบินโดยสารทางเดินเดี่ยว ขนาดที่นั่งผู้โดยสาร 192 ที่นั่ง และพิสัยการบินไกล 5,555 กิโลเมตร ถูกออกแบบมาเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดกับยักษ์ใหญ่เครื่องบินโดยสารของค่ายตะวันตก Boeing 737 และ Airbus A320 ในขณะที่จีนกำลังขยายเที่ยวบินและเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน
ขณะนี้โคแมค กำลังวางแผนขยายตลาดไปนอกประเทศ โดยคาดว่าเครื่องบินโดยสาร C919 จะให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2026
นอกจากนี้ จีนยังกำลังเสนอขายเครื่องบินโดยสารให้กับไทย.
ที่มาข่าว เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์