เจ้าของร้านใจดี! คืนเงินค่าอาหารให้สองบัณฑิตสาวจบใหม่ที่กำลังหางานทำ หลังได้ยินบทสนทนาของพวกเธอ...

ชีวิตไม่ง่าย แต่ความใจดีของผู้คนจะช่วยเยียวยาหัวใจ! เรียกว่าทำเอาใครหลายคนใจฟู สำหรับนายหวง เจ้าของร้านอาหารในนครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ที่ตัดสินใจคืนเงินค่าอาหารให้กับสองสาวบัณฑิตจบใหม่ หลังได้ยินบทสนทนาที่พวกเธอคุยกัน...
โดยหลังจากเรียนจบ หลิวและซ่งก็เลือกเริ่มต้นแช็ปเตอร์ใหม่ของชีวิต ด้วยการย้ายจากมณฑลหูหนานและมณฑลเจียงซี เข้ามาไขว่คว้าหาโอกาสและงานดีๆ ทำในนครเซินเจิ้น
บังเอิญว่า หลังจากมาถึงได้เพียงวันเดียว พวกเธอก็ได้ไปกินอาหารที่ร้านซาเซี่ยน เดลิเคซีส์ (Shaxian Delicacies) สาขาเขตหลงก่าง ที่นายหวงเป็นเจ้าของ
หลิวและซ่งสั่งอาหารไปทั้งหมด 13 หยวน (ประมาณ 65 บาท) ก่อนที่จะนั่งหารือเกี่ยวกับแผนการหางาน โดยในจังหวะที่หลิวสั่งเครื่องดื่มนั้น ซ่งก็พูดเล่นๆ ขึ้นมาว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือย
พวกเธอชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน ทว่าจู่ๆ ในวันเดียวกันนั้น หลิวก็ได้รับเงิน 13 หยวนคืนกลับมา ทีแรกเธอนึกว่าระบบผิดพลาด แต่พอตรวจสอบก็พบข้อความ “ยินดีต้อนรับสู่เซินเจิ้น สู้ๆ มื้อนี้ฟรี”
เธอรู้สึกซาบซึ้งใจมาก เป็นครั้งแรกที่ออกจากบ้านมาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจแบบนี้ จึงโพสต์เรื่องราวดังกล่าว พร้อมคำขอบคุณลงบนโซเชียล ซึ่งโพสต์ของเธอก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน โดยมีคนกดไลก์กว่า 850,000 ไลก์ และคอมเมนต์อีก 13,000 คอมเมนต์
ด้านนายหวงเผยว่า เขาได้ยินบทสนทนาของหลิวและซ่ง เลยตัดสินใจคืนเงินให้ ขณะเดียวกัน นายพานซึ่งเป็นหุ้นส่วนของร้าน ก็สนับสนุนนายหวงอย่างเต็มที่ โดยบอกว่าเขารู้สึกเห็นใจเด็กๆ ทั้งสอง แม้จำนวนเงินจะไม่ได้มากมายอะไร แต่ก็หวังว่าจะทำให้พวกเธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง ร้านของพวกเขาเพิ่งจะเปิดมาได้เพียง 5 เดือนเท่านั้น ไม่ได้มีกำไรมากนัก แต่พวกเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ
“เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและตกต่ำ เราช่วยพวกเขาเท่าที่เราจะช่วยไหว” นายพานกล่าว
ภายหลังหลิวได้ติดต่อทางร้านเพื่อขอบคุณเป็นการส่วนตัวอีกครั้ง พร้อมบอกว่าจะแวะไปที่ร้านเมื่อทุกอย่างลงตัว และในอนาคตหากมีโอกาสเธอก็ตั้งใจที่จะเป็นฝ่ายหยิบยื่นน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความโชคดีของหลิวและซ่งยังไม่หมดเพียงแค่นั้น เพราะทางหน่วยงานของรัฐได้เห็นโพสต์ของเธอ และชวนพวกเธอไปพักที่ชุมชนเยาวชน ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยจะให้ที่พักพิงแก่บัณฑิตจบใหม่ฟรีสูงสุด 15 วัน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการเขียนเรซูเม่และการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากยังให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในเซินเจิ้นให้กับหลิวและซ่ง ยิ่งไปกว่านั้น บางคนที่ทราบเรื่องก็ถึงกับตามไปอุดหนุนที่ร้านของนายหวง และสั่งอาหารตามพวกเธออีกด้วย
ที่มา : ‘It’s tough, but good luck’: Chinese eatery refunds US$2 meal payment to job-seeking pair (SCMP)